Trump Tolak Proposal Iran untuk Buka Kembali Selat Hormuz

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump menolak proposal Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Trump memilih mempertahankan blokade Angkatan Laut AS untuk menekan Iran terkait program nuklirnya.

"Blokade ini sedikit lebih efektif dibandingkan pengeboman. Mereka sedang tercekik," kata Trump dilansir dari Antara, Kamis (30/4). "Ini akan menjadi lebih buruk bagi Iran."

Ia mengeklaim Iran sedang mencari kesepakatan untuk mencabut blokade AS atas jalur pelayaran strategis itu.

Trump menolak tawaran Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menunda pembahasan nuklir, dengan menegaskan bahwa tujuan utamanya tetap mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

Ia juga mengatakan ketidakmampuan mengekspor minyak telah membuat infrastruktur Iran "hampir meledak."

Sementara itu, sumber mengatakan kepada Axios bahwa Komando Pusat AS (CENTCOM) telah menyusun rencana serangan udara "singkat dan kuat" untuk mengatasi kebuntuan diplomatik jika Iran tidak mengalah.