Biaya Perang AS vs Iran Tembus Rp 400 Triliun, Pentagon Buka Angka Resmi di Tengah Tekanan Politik

JawaPos.com - Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengungkap estimasi resmi biaya perang melawan Iran. Angkanya mencengangkan, dilaporkan mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 400 triliun, menurut pejabat senior Pentagon.

Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Kongres pada Rabu, saat tekanan politik terhadap pemerintahan Donald Trump semakin meningkat menjelang pemilu paruh waktu (midterm).

Mengutip Reuters, Jules Hurst, pejabat yang menjalankan fungsi pengawas anggaran Pentagon, mengatakan sebagian besar biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan amunisi.

Namun, ia tidak merinci secara detail komponen perhitungan tersebut, termasuk apakah sudah mencakup biaya rekonstruksi pangkalan militer di Timur Tengah yang rusak akibat konflik.

Pernyataan itu langsung mendapat respons dari anggota Kongres dari Partai Demokrat, Adam Smith.

"Saya senang Anda akhirnya menjawab pertanyaan itu. Karena kami sudah lama sekali menanyakannya, dan tidak ada yang memberi angka pasti," ujar Smith.

Setara Anggaran NASA Setahun

Besarnya biaya perang ini setara dengan total anggaran tahunan NASA. Meski demikian, metode perhitungan angka USD 25 miliar itu masih dipertanyakan.