Biaya Perang AS vs Iran Tembus Rp 400 Triliun, Pentagon Buka Angka Resmi di Tengah Tekanan Politik

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)
JawaPos.com - Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengungkap estimasi resmi biaya perang melawan Iran. Angkanya mencengangkan, dilaporkan mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 400 triliun, menurut pejabat senior Pentagon.
Pernyataan itu disampaikan dalam sidang Kongres pada Rabu, saat tekanan politik terhadap pemerintahan Donald Trump semakin meningkat menjelang pemilu paruh waktu (midterm).
Mengutip Reuters, Jules Hurst, pejabat yang menjalankan fungsi pengawas anggaran Pentagon, mengatakan sebagian besar biaya tersebut digunakan untuk kebutuhan amunisi.
Namun, ia tidak merinci secara detail komponen perhitungan tersebut, termasuk apakah sudah mencakup biaya rekonstruksi pangkalan militer di Timur Tengah yang rusak akibat konflik.
Pernyataan itu langsung mendapat respons dari anggota Kongres dari Partai Demokrat, Adam Smith.
"Saya senang Anda akhirnya menjawab pertanyaan itu. Karena kami sudah lama sekali menanyakannya, dan tidak ada yang memberi angka pasti," ujar Smith.
Setara Anggaran NASA Setahun
Besarnya biaya perang ini setara dengan total anggaran tahunan NASA. Meski demikian, metode perhitungan angka USD 25 miliar itu masih dipertanyakan.
Pasalnya, sumber sebelumnya menyebut bahwa hanya dalam enam hari pertama perang, biaya yang dikeluarkan AS sudah mencapai sedikitnya USD 11,3 miliar.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun