Detik-detik Penembakan di Acara Donald Trump: Pelaku 'Lone Wolf' Berhasil Diringkus, Identitas Terungkap

Donald Trump berbicara di Gedung Putih di Washington, DC, tak lama setelah insiden penembakan pada Makan Malam Koresponden Gedung Putih, Sabtu (25/4). (Deadline)
JawaPos.com - Insiden menegangkan terjadi saat makan malam jurnalis bergengsi yang dihadiri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada Sabtu (25/4) waktu setempat. Seorang pria bersenjata api dan pisau nekat menerobos area lobi menuju ballroom utama sebelum akhirnya dilumpuhkan oleh agen Secret Service.
Pelaku diketahui bernama Cole Tomas Allen (31), warga Torrance, California. Ia disebut sebagai satu-satunya pelaku dalam aksi tersebut, atau yang kerap disebut sebagai 'lone wolf'.
Saat kejadian berlangsung di hotel Washington Hilton, ratusan tamu panik dan berlindung di bawah meja. Beberapa saksi mengaku mendengar suara tembakan dari luar ballroom bawah tanah tempat acara digelar.
Seorang pejabat penegak hukum mengkonfirmasi bahwa pelaku sempat melepaskan tembakan. Seorang petugas keamanan dilaporkan terkena peluru di rompi antipeluru, namun kondisinya dipastikan stabil dan tidak mengalami luka serius.
Presiden Trump sendiri tidak mengalami cedera dan segera diamankan dari lokasi. Dua jam setelah kejadian, ia muncul di Gedung Putih dan menyebut pelaku sebagai “orang yang sakit”.
“Ketika Anda berpengaruh, mereka akan mengejar Anda. Jika tidak, mereka akan membiarkan Anda,” ujar Trump di media sosial pribadinya. “Sepertinya dia bertindak sendiri," lanjut Trump.
Sementara itu, mengutip KCRG, Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, menegaskan bahwa tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam insiden ini. Ia juga memastikan situasi telah terkendali dan tidak ada ancaman lanjutan bagi publik.
“Tidak ada tanda-tanda bahaya lebih lanjut untuk masyarakat saat ini,” kata Bowser dalam konferensi pers.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Presiden JD Vance, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.
