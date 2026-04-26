Trump dan Sejumlah Pejabat Dievakuasi dari Acara Gedung Putih karena Ada Insiden Penembakan

Presiden AS Donald Trump (Instagram @whitehouse)
JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dari jamuan makan malam tahunan "White House Correspondents'" di Washington, Sabtu (25/4) malam waktu setempat. Hal ini dilakukan menyusul adanya insiden penembakan.
Dilansir dari Antara, Minggu (26/4), Trump dan sejumlah pejabat yang duduk di meja utama dikawal keluar oleh agen Dinas Rahasia, sementara tamu lainnya tetap berada di dalam ruangan acara.
Presiden dan Wakil Presiden JD Vance kemudian dilaporkan dalam kondisi aman.
Sejumlah saksi mengaku mendengar suara keras selama acara berlangsung.
"Kami sedang duduk, lalu terdengar suara 'dor, dor, dor'. Semua orang langsung berlindung di bawah meja karena tak tahu apa yang terjadi,' ujar koresponden Gedung Putih Kellie Meyer, seperti dikutip media.
Meja utama segera dikosongkan sebagai bagian dari prosedur pengamanan.
Meyer mengatakan ia juga melihat sejumlah pejabat kabinet dikawal keluar dari lokasi.
Belum ada keterangan resmi mengenai penyebab insiden maupun kemungkinan adanya korban.
Pembawa acara Weija Jiang kemudian menyampaikan bahwa acara akan dilanjutkan pada waktu berikutnya.
