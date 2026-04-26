Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 26 April 2026 | 17.45 WIB

1 Orang Ditangkap usai Insiden Penembakan di Jamuan Makan Malam yang Dihadiri Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump (Instagram @whitehouse)

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan satu orang telah ditangkap, usai insiden penembakan di jamuan makan malam "White House Correspondents’" di Washington, Sabtu (25/4) malam waktu setempat.

"Malam yang luar biasa di Washington. Dinas Rahasia dan aparat penegak hukum bekerja sangat baik. Mereka bertindak cepat dan berani. Penembak telah ditangkap," tulis Trump di Truth Social, dilansir dari Antara, Minggu (26/4).

Pernyataan itu muncul setelah ia dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dari acara tahunan itu akibat insiden keamanan.

Dalam pernyataan terpisah, Trump mengatakan Wakil Presiden JD Vance, Melania, dan seluruh anggota kabinet dalam keadaan aman.

"Kami akan berbicara kepada Anda dalam setengah jam. Saya telah berbicara dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas acara ini, dan kami akan menjadwalkannya kembali dalam 30 hari," kata Trump.

Dinas Rahasia AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa satu orang telah ditangkap.

"Kondisi pihak yang terlibat belum diketahui, dan aparat penegak hukum masih mempelajari situasi," sebut pernyataan itu.

Editor: Kuswandi
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore