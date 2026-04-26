1 Orang Ditangkap usai Insiden Penembakan di Jamuan Makan Malam yang Dihadiri Trump

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan satu orang telah ditangkap, usai insiden penembakan di jamuan makan malam "White House Correspondents’" di Washington, Sabtu (25/4) malam waktu setempat.

"Malam yang luar biasa di Washington. Dinas Rahasia dan aparat penegak hukum bekerja sangat baik. Mereka bertindak cepat dan berani. Penembak telah ditangkap," tulis Trump di Truth Social, dilansir dari Antara, Minggu (26/4).

Pernyataan itu muncul setelah ia dan Ibu Negara Melania Trump dievakuasi dari acara tahunan itu akibat insiden keamanan.

Dalam pernyataan terpisah, Trump mengatakan Wakil Presiden JD Vance, Melania, dan seluruh anggota kabinet dalam keadaan aman.

"Kami akan berbicara kepada Anda dalam setengah jam. Saya telah berbicara dengan semua pihak yang bertanggung jawab atas acara ini, dan kami akan menjadwalkannya kembali dalam 30 hari," kata Trump.

Baca Juga:Trump dan Sejumlah Pejabat Dievakuasi dari Acara Gedung Putih karena Ada Insiden Penembakan

Dinas Rahasia AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa satu orang telah ditangkap.