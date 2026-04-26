Terungkap! Inilah Sosok Penembak di Acara Donald Trump: Bersenjata Lengkap, Motif Masih Didalami

Foto tersangka dalam insiden di acara Makan Malam Koresponden Gedung Putih. (Donald Trump/Truth Social)
JawaPos.com - Identitas pelaku penembakan yang menggemparkan acara makan malam jurnalis di Washington akhirnya terungkap. Pria tersebut diketahui adalah Cole Tomas Allen, 31 tahun, warga Torrance, California.
Insiden ini terjadi saat Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghadiri acara bergengsi di hotel Washington Hilton. Aksi nekat pelaku berhasil digagalkan oleh agen Secret Service sebelum situasi semakin memburuk.
Menurut dua pejabat penegak hukum kepada Associated Press, Allen diduga bertindak seorang diri. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kepala Polisi sementara Washington DC, Carroll, yang menyebut tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain.
“Tidak ada tanda-tanda adanya ancaman lanjutan terhadap publik saat ini,” ujar Carroll.
Bersenjata Lengkap, Diduga Tamu Hotel
Fakta mengejutkan terungkap dalam penyelidikan awal. Pelaku diketahui membawa berbagai senjata mematikan, mulai dari shotgun, pistol, hingga sejumlah pisau.
Carroll mengungkapkan bahwa Allen diduga merupakan tamu hotel, meski hingga kini belum diketahui siapa target utama dalam aksi penembakan tersebut.
“Motifnya masih belum bisa dipastikan. Terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang menjadi sasaran,” katanya.
Sementara itu, Trump juga membagikan foto terduga pelaku melalui platform media sosialnya, Truth Social, tak lama setelah insiden terjadi.
