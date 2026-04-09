Paus Leo Dukung Gencatan Senjata AS-Iran, Serukan Dialog di Tengah Konflik yang Masih Membara

JawaPos.com-Di tengah eskalasi konflik yang belum mereda di Timur Tengah, pemimpin Gereja Katolik dunia, Paus Leo XIV, menyampaikan harapan baru atas tercapainya gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran.

Dalam audiensi umum di Lapangan Santo Petrus pada Rabu (8/4), Paus Leo menyebut kesepakatan tersebut sebagai perkembangan positif yang membawa harapan di tengah situasi yang penuh ketegangan.

“Saya menyambut kabar ini dengan kepuasan dan sebagai tanda harapan yang mendalam,” ujarnya di hadapan umat.

Mengutip Vatican News, Paus Leo juga menegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri perang adalah melalui dialog.

“Hanya dengan kembali ke meja perundingan kita dapat mengakhiri perang,” tegas rohaniawan asal Amerika Serikat (AS) itu.

Ia juga mengajak masyarakat dunia untuk mendukung proses diplomasi yang sedang berlangsung, termasuk melalui doa, agar semangat dialog dapat menjadi solusi bagi berbagai konflik global.

Sebagai bagian dari upaya spiritual, Paus Leo mengumumkan akan menggelar doa bersama untuk perdamaian dunia pada 11 April di Basilika Santo Petrus, Vatikan.