Rian Alfianto
Rabu, 22 April 2026 | 18.45 WIB

Gencatan Senjata AS-Iran di Ujung Tanduk, Akankah AS Terjunkan Pasukan untuk Invasi Darat?

Ilustrasi Iran terjunkan pasukan elitnya jaga kawasan sekitar teluk Persia. (Platform X).

JawaPos.com - Perkembangan terbaru gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran menunjukkan situasi yang semakin genting. Di tengah perpanjangan jeda konflik oleh Presiden AS, Donald Trump sebelumnya, potensi Washington menerjunkan pasukan darat disebut mungkin terjadi.

Laporan terbaru dari The Guardian mengungkap skenario yang cukup mengkhawatirkan: potensi invasi darat Amerika ke Iran kian meningkat.

Langkah Trump memperpanjang gencatan senjata sebelumnya dimaksudkan memberi waktu bagi Iran menyusun proposal negosiasi. Namun di balik itu, dinamika militer di lapangan menunjukkan arah berbeda.

Alih-alih meredakan ketegangan, pemerintahan Trump dilaporkan terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan Timur Tengah. Sejak gencatan senjata dimulai pada 8 April, lebih dari 10.000 pasukan tambahan telah dikerahkan.

Kedatangan Boxer Amphibious Ready Group beserta unit Marinirnya pada akhir bulan ini semakin mempertegas kesiapan AS menghadapi kemungkinan eskalasi konflik.

Direktur proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai langkah ini sebagai indikator serius.

“Jika kita melihat apa yang dilakukan Trump, bukan hanya apa yang ia katakan, maka invasi darat sangat mungkin terjadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini Trump cenderung menggunakan kekuatan militer yang telah dikerahkannya, sehingga risiko 'mission creep' atau perluasan operasi militer menjadi semakin besar.

Di sisi lain, Iran tidak tinggal diam. Ketua parlemen sekaligus negosiator utama, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa Teheran siap mengeluarkan 'kartu baru di medan perang' jika konflik kembali pecah.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, bahkan menegaskan negaranya tidak gentar menghadapi kemungkinan invasi darat.

