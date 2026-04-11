5 Hal Ini Jadi Batu Sandungan bagi Iran di Negosiasi Islamabad: dari Lebanon hingga Nuklir

Delegasi tingkat tinggi Iran yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf (C) tiba di Islamabad, Pakistan, untuk berpartisipasi dalam pembicaraan mendatang dengan Amerika Serikat, pada pagi hari tanggal 11 April 2026. (Xinhua).
JawaPos.com - Negosiasi damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran di Islamabad membawa harapan besar bagi stabilitas Timur Tengah. Namun di balik optimisme mediator Pakistan, jalan menuju kesepakatan masih dipenuhi sejumlah hambatan serius.
Wakil Presiden AS, JD Vance, memang menyatakan kesiapan Washington untuk membuka ruang dialog. Tetapi ia juga memberi peringatan bahwa negosiasi tidak akan berjalan jika Iran menurutnya 'memainkan' proses tersebut.
Berikut 5 isu utama yang menjadi ganjalan bagi Iran dalam perundingan ini:
1. Lebanon: Titik Panas yang Bisa Gagalkan Negosiasi
Konflik di Lebanon menjadi faktor paling mendesak. Iran bersikeras bahwa penghentian serangan di Lebanon harus menjadi bagian dari kesepakatan.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, bahkan memperingatkan, kelanjutan aksi ini akan membuat negosiasi menjadi tidak berarti.
Namun, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menegaskan tidak ada gencatan senjata terkait Hizbullah, membuat posisi kedua pihak sulit dipertemukan.
2. Selat Hormuz: Jalur Energi yang Diperebutkan
Selat Hormuz menjadi kartu strategis Iran dalam negosiasi. Teheran kini mengontrol lalu lintas kapal dan bahkan dikabarkan mempertimbangkan sistem tarif untuk kapal yang melintas.
Di sisi lain, Presiden AS, Donald Trump, menolak keras langkah tersebut dan menuntut jalur pelayaran dibuka tanpa syarat. Dengan ratusan kapal masih tertahan, isu ini menjadi tekanan global yang sulit diabaikan.
3. Program Nuklir: Konflik Lama yang Belum Selesai
