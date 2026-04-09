Lebanon Kembali Diserang, Spanyol Desak UE Tangguhkan Perjanjian dengan Israel

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)
JawaPos.com - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mendesak Uni Eropa untuk menangguhkan Perjanjian Asosiasi 1995 dengan Israel. Hal ini menyusul gelombang serangan terbaru di Lebanon.
Dalam unggahan di platform X, Sanchez menyatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah melancarkan serangan paling intens terhadap Lebanon sejak konflik dimulai. Hal ini menurutnya sebuah tindakan pengabaian terhadap nyawa manusia dan hukum internasional "yang tidak dapat ditoleransi".
Sanchez menegaskan perlunya langkah segera, termasuk penangguhan perjanjian yang mengatur hubungan perdagangan dan kerja sama politik antara Uni Eropa dan Israel.
Ia juga menyatakan bahwa Lebanon harus dimasukkan dalam gencatan senjata, merujuk pada kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran, serta menyerukan komunitas internasional untuk mengutuk pelanggaran hukum internasional tersebut.
Baca Juga:Kutuk Serangan Pasca Gencatan Senjata, Mesir Sebut Serangan Israel di Lebanon upaya Kacaukan Kawasan
Selain itu, Sanchez menekankan pentingnya akuntabilitas, dengan menyatakan bahwa tidak boleh ada impunitas atas tindakan yang dinilainya sebagai kejahatan.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan sedikitnya 89 orang tewas dan 722 lainnya luka-luka akibat serangan Israel, dengan jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven