Presiden Prancis: Kami Akan Bantu Lebanon Siapkan Negosiasi dengan Israel

Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Dok. Reuters)
JawaPos.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kesediannya untuk membantu Lebanon dalam persiapan negosiasi dengan Israel.
"Kami akan membantu pemerintah Lebanon sebisa mungkin dalam mempersiapkan negosiasi ini dan dalam mengembangkan rencana yang diperlukan untuk memulihkan kedaulatan penuh," kata Macron dalam konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, dilansir dari Antara, Rabu (22/4).
Prancis juga akan mengirimkan hampir 10 ton bantuan kemanusiaan ke Lebanon dalam beberapa hari mendatang, sehingga total jumlah bantuan kemanusiaan yang disumbangkan oleh Paris menjadi 70 ton, imbuh Macron.
Macron mencatat bahwa Prancis siap untuk melanjutkan kehadiran militernya di Lebanon setelah selesainya misi perdamaian Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) pada akhir 2026.
"Jika Lebanon menginginkannya, Prancis juga siap melanjutkan komitmennya di lapangan setelah kepergian UNIFIL yang direncanakan pada akhir tahun, bersama dengan mitra-mitra yang paling terlibat, dalam kerangka kerja yang perlu kita tentukan bersama," kata Macron lebih lanjut.
Selain turut serta dalam misi PBB, Prancis juga melatih tentara Lebanon dan memasok negara tersebut dengan senjata dan peralatan.
