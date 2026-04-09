Antara
10 April 2026, 03.00 WIB

Inggris Minta Gencatan Senjata Iran-AS Diperluas ke Lebanon

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper, mendesak agar gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat diperluas ke Lebanon. Hal ini penting dilakukan, di tengah serangan Israel yang masih berlangsung.

"Saya sangat prihatin dengan meningkatnya serangan Israel di Lebanon. Kami telah melihat konsekuensi kemanusiaan dan perpindahan massal penduduk. Kami ingin gencatan senjata diperluas ke Lebanon," kata Cooper kepada Sky News, dilansir dari Antara, Kamis (9/4).

Ia juga mengumumkan rencana bertemu pimpinan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk membahas situasi di Selat Hormuz, serta menegaskan bahwa Iran tidak boleh mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi jalur perairan internasional itu.

Pada Selasa malam, Presiden AS Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Iran mengenai gencatan senjata selama dua pekan.

Pada saat yang sama, pesawat tempur dan artileri Israel menyerang belasan permukiman di Lebanon selatan, termasuk kota besar Tyre.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei menyebut serangan Israel ke Lebanon sebagai pelanggaran gencatan senjata AS-Iran.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel - Image
Internasional

Delegasi Iran Dijadwalkan Tetap ke Pakistan Meski Ada Keraguan soal Israel

10 April 2026, 02.52 WIB

Lebanon Kembali Diserang, Spanyol Desak UE Tangguhkan Perjanjian dengan Israel - Image
Internasional

Lebanon Kembali Diserang, Spanyol Desak UE Tangguhkan Perjanjian dengan Israel

09 April 2026, 20.52 WIB

PBB Ingatkan, 1 Juta Lebih Orang Mengungsi di Lebanon, Sepertiganya Anak-anak - Image
Internasional

PBB Ingatkan, 1 Juta Lebih Orang Mengungsi di Lebanon, Sepertiganya Anak-anak

20 Maret 2026, 02.26 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

