Layaknya Negeri Wanita di Kera Sakti dan Amazon Lily di One Piece, Kota Ini Juga Tidak Memiliki Penghuni Pria

JawaPos.com – Kisah tentang sebuah negeri wanita tanpa satu orang pun pria di dalamnya mungkin sudah cukup familiar di telinga. Sebut saja Negeri Wanita yang ada di dalam kisah legendaris Tiongkok Journey to The West alias Kera Sakti, atau pulau Amazon Lily yang ada di kisah komik Jepang One Piece.

Bagi yang mengetahui dua kisah di atas, sebuah negeri tanpa pria mungkin terdengar sangat aneh dan, di sisi lain, sangat utopis. Namun, tahukah Anda bahwa di dunia ini ternyata ada sebuah kota yang seluruh warganya adalah wanita dan tidak ada satu pun pria di dalamnya?

Kota itu bernama Noiva do Cordeiro. Sebuah kota pedesaan kecil di Brasil dengan pemandangan alam perbukitan yang hijau dan sejuk, dikutip dari POJOK SATU.

Selain keindahan alamnya, Noiva do Cordeiro sendiri dikenal sebagai kota yang memiliki sejarah dan struktur sosial yang unik. Noiva do Cordeiro sendiri dihuni oleh kurang lebih 600 orang wanita yang berusia antara 20 hingga 35 tahun.

Mereka masih cukup muda dan cantik yang sejatinya cukup mudah untuk bisa mendapatkan pria sebagai tambatan hati sampai memutuskan untuk berkeluarga. Akan tetapi aturan yang berlaku bagi para pria di Noiva do Cordeiro ini tentu saja tidak mudah dan pastinya sangat ketat.

Sederet aturan ketat itu dibuat agar para pria tidak dapat dengan seenaknya berkunjung ke kota ini atau bahkan sampai menginap.

Sebenarnya, tidak semua wanita penghuni Noiva do Cordeiro adalah wanita lajang. Ada beberapa wanita di antaranya yang memiliki suami.

Namun para suami itu juga tidak bisa leluasa keluar masuk atau tinggal di kota tersebut bersama keluarganya. Para suami itu hanya diperbolehkan pulang di akhir pekan saja untuk mengunjungi istri dan anaknya. Selain akhir pekan, para suami itu tidak diperkenankan masuk ke Noiva do Cordeiro.

Apa itu Noiva do Cordeiro?

Noiva do Cordeiro adalah kota pedesaan kecil yang terletak di Brasil. Kota ini terkenal dengan sejarah dan struktur sosialnya yang unik.

Pada awal abad ke-20, sekelompok perempuan yang dijauhi oleh komunitasnya karena berbagai alasan, seperti belum menikah, menjanda, atau bercerai, memutuskan untuk membentuk komunitas di kota tersebut.