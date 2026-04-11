5 Teori Fans Hardcore One Piece yang Sudah Terbukti Benar, tapi Jarang Disadari Banyak Pembaca

JawaPos.com – Manga One Piece karya Eiichiro Oda terkenal dengan foreshadowing yang sangat panjang di kalangan penggemarnya. Tidak hanya teori besar seperti kemampuan Gear 5 milik Luffy atau sosok Joy Boy, banyak teori hardcore dari penggemar yang dulu dianggap terlalu detail, namun akhirnya terbukti benar setelah ratusan chapter berlalu.

Teori-teori ini biasanya berasal dari analisis kecil seperti dialog, peta dunia, simbol, hingga permainan kata dalam bahasa Jepang.

Berikut 10 teori fans hardcore One Piece yang akhirnya terbukti benar dalam cerita:

1. Laugh Tale, Bukan Raftel Selama bertahun-tahun, pulau terakhir tempat harta One Piece disebut Raftel. Namun fans Jepang sudah lama menduga bahwa itu hanyalah kesalahan transliterasi.

Teori ini terbukti dalam film One Piece: Stampede dan terkonfirmasi resmi bahwa nama pulau tersebut adalah Laugh Tale. Nama ini memiliki makna penting karena berkaitan dengan tawa Gol D. Roger saat menemukan harta tersebut.

2. Sudah Ada 'Hint' Sun God Nika di Skypiea Jauh sebelum kemunculan Sun God Nika, fans hardcore sudah menemukan simbol matahari di arc Skypiea.

Pose siluet Monkey D. Luffy saat pesta, ritual dewa matahari, dan konsep kebebasan dianggap sebagai petunjuk awal Nika. Teori ini akhirnya terbukti ketika Luffy berubah menjadi Nika di Wano Kuni saat sedang bertempur melawan Kaido.

3. World Government Takut Buah Iblis Tertentu Fans sudah lama menduga bahwa World Government menyembunyikan informasi tentang buah iblis tertentu.

Teori ini terbukti ketika Gorosei mengungkap bahwa Gomu Gomu no Mi sebenarnya adalah buah legendaris Hito Hito no Mi Model Nika yang sengaja disembunyikan namanya selama ratusan tahun.