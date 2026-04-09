One Piece Live-Action Season 3 Resmi Diumumkan Tayang 2027

JawaPos.com - Serial One Piece musim ketiga resmi diumumkan akan tayang pada tahun 2027. Musim terbaru ini mengusung judul One Piece: The Battle of Alabasta sebagai bagian dari kelanjutan cerita sebelumnya.

Dilansir dari laman Deadline pada Kamis (9/4), Pengumuman tersebut menegaskan komitmen Netflix dalam mengembangkan adaptasi live-action dari manga populer karya Eiichiro Oda.

Produksi musim ketiga dimulai lebih awal, bahkan sebelum penayangan musim kedua pada Maret 2026.

Hal ini dilakukan untuk memperpendek jeda antar musim menjadi sekitar satu hingga satu setengah tahun. Sebelumnya, penggemar harus menunggu lebih dari dua setengah tahun sejak musim pertama dirilis.

Musim ketiga akan berfokus pada saga Alabasta yang menjadi salah satu arc paling populer dalam cerita One Piece.

Dalam alur ini, Monkey D. Luffy dan kru Topi Jerami membantu Putri Nefertari Vivi menyelamatkan kerajaannya dari ancaman besar. Konflik utama muncul dari pemberontakan yang dipicu oleh organisasi rahasia Baroque Works.

Tokoh antagonis utama dalam musim ini adalah Sir Crocodile, salah satu Shichibukai yang berambisi menguasai Alabasta.

Sir Crocodile mengendalikan situasi dari balik layar untuk memicu perang saudara di kerajaan gurun tersebut. Pertarungan antara Luffy dan Crocodile diprediksi menjadi puncak konflik yang epik dan emosional.