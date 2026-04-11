Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Banu Adikara
12 April 2026, 05.27 WIB

8 Teori Uranus: Misteri Ancient Weapon Terakhir di One Piece yang Sama Sekali Belum Terungkap

Kru Topi Jerami dari One Piece punya ikatan kuat di antara para anggotanya yang juga saling dukung dan loyal satu sama lain. (Beebom)

JawaPos.com – Manga One Piece karya Eiichiro Oda sedikit demi sedikit mulai menguak beragam rahasia besar yang selama ini membuat para penggemarnya penasaran. Memasuki Final Saga yang menjadi petualangan terakhir Monkey D. Luffy cs, ada satu nama penting yang hingga kini masih menjadi misteri: Uranus.

Untuk diketahui, di antara tiga Ancient Weapon dalam manga One Piece, Uranus adalah entitas yang paling misterius. Jika Poseidon telah terungkap sebagai Putri Shirahoshi dan Pluton diketahui sebagai kapal perang kuno yang terkubur di Wano Country, maka Uranus hingga kini masih belum memiliki penjelasan resmi dalam cerita.

Sejak memasuki Final Saga, terutama setelah kehancuran Lulusia Kingdom oleh kekuatan misterius dari langit atas perintah Saint Nerona Imu, banyak penggemar mulai berspekulasi bahwa Uranus sebetulnya sudah muncul secara diam-diam. Berbagai teori bermunculan, mencoba menyusun petunjuk dari chapter Egghead, Reverie, hingga lore Void Century yang semakin terbuka.

Berikut delapan teori paling populer di kalangan fans yang mencoba mengungkap misteri Uranus dalam One Piece:

1. Senjata Penghancur dari Langit

Teori paling kuat menyebut Uranus adalah senjata penghancur yang berasal dari langit. Dugaan ini muncul setelah kehancuran Lulusia Kingdom yang terlihat seperti diserang oleh energi dari atmosfer. Serangan tersebut menghancurkan satu wilayah secara instan, meninggalkan lubang besar di laut dan menghapus kerajaan dari peta dunia.

Banyak penggemar percaya bahwa kekuatan ini bukan sekadar teknologi biasa, melainkan Ancient Weapon yang sudah dikuasai oleh World Government. Fakta bahwa Imu dapat memerintahkan serangan tersebut memperkuat spekulasi bahwa Uranus berada di bawah kendali pemerintah dunia.

2. Teknologi Kuno dari Void Century

Teori lain menyebut Uranus adalah teknologi kuno yang berasal dari era Void Century dan diciptakan oleh Ancient Kingdom. Dalam teori ini, Uranus bukan makhluk hidup seperti Poseidon dan bukan kapal seperti Pluton, melainkan mesin perang berteknologi tinggi.

Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang terlihat di arc Egghead, di mana peradaban kuno digambarkan memiliki teknologi jauh lebih maju dibandingkan era modern. Uranus bisa saja merupakan sistem senjata besar yang diwariskan atau direbut oleh World Government setelah Ancient Kingdom runtuh.

3. Senjata Pribadi Imu

Spekulasi lain menyebut Uranus adalah senjata pribadi Imu, salah satu antagonis utama di One Piece. Sejak kemunculan Imu di Mary Geoise, karakter ini digambarkan memiliki kekuasaan absolut terhadap dunia.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore