Debut Kylie Jenner di Victoria’s Secret dengan Fantasy Bra Bertabur 4.410 Berlian Picu Pro & Kontra

Kylie Jenner (Instagram @kyliejenner)
JawaPos.com – Terpilihnya Kylie Jenner untuk mengenakan Fantasy Bra senilai USD 50 juta atau sekitar Rp825 miliar dalam peragaan busana Victoria’s Secret Fashion Show memicu beragam reaksi di internet.
Dilansir dari laman Indulg Express pada Selasa (20/10), Selebritas sekaligus pengusaha kosmetik berusia 29 tahun tersebut tampil mengenakan bra mewah berbahan emas 18 karat yang dihiasi 4.410 berlian alami dan berlian kuning berpotongan radiant seberat 75,54 karat.
Penampilan Jenner menuai pujian dari sejumlah penggemar, tetapi juga memancing kritik dari warganet yang mempertanyakan keputusan Victoria’s Secret memilih seorang selebritas dibandingkan model profesional yang telah lama berkarier di industri mode.
Sebagian warganet menilai pemilihan Jenner mengabaikan kerja keras para model profesional yang selama ini berjuang untuk mendapatkan kesempatan tampil dalam peragaan busana bergengsi tersebut.
Kritik juga muncul karena sejumlah penggemar menganggap Victoria’s Secret terlalu mengutamakan popularitas selebritas dan pengaruh media sosial dibandingkan keterampilan serta pengalaman dalam dunia modeling.
Di sisi lain, pendukung Jenner memuji penampilannya dan menilai kehadirannya sebagai strategi pemasaran yang efektif untuk menarik perhatian publik, bahkan memunculkan anggapan bahwa kontroversi tersebut justru memperluas jangkauan promosi acara.
Kepala kreatif Victoria’s Secret, Adam Selman, menjelaskan bahwa Jenner dipilih karena pengaruhnya dalam dunia mode, hiburan, dan budaya populer yang dinilai mampu menjangkau khalayak luas.
Fantasy Bra hasil kolaborasi dengan Jacob & Co. tersebut dibuat oleh 15 pengrajin selama lebih dari 1.000 jam dan memiliki berat sekitar 1,8 kilogram, sehingga menjadi salah satu karya perhiasan paling mencolok dalam sejarah peragaan tersebut.
Meski menuai perdebatan mengenai prioritas industri mode dan besarnya biaya produksi, penampilan Jenner membuktikan bahwa perpaduan antara kemewahan, popularitas, dan kontroversi mampu menjadi pusat perhatian di media sosial.
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