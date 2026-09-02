Anak-anak Kylie Jenner, Stormi dan Aire Curi Perhatian Setelah Melakukan Wawancara

Kylie Jenner dengan anak-anaknya Stormi dan Aire (Youtube @kyliejenner)
JawaPos.com – Kylie Jenner menghadirkan momen keluarga yang menggemaskan melalui video tanya jawab di kanal YouTube pribadinya bersama kedua anaknya, Stormi Webster dan Aire Webster.
Dilansir dari laman People pada Selasa (1/9), Dalam video tersebut, Stormi yang berusia 8 tahun bertindak sebagai pewawancara dengan pertanyaan yang disusunnya sendiri, sementara Aire yang berusia 4 tahun turut memberikan tingkah lucu sepanjang sesi berlangsung.
Stormi bahkan dengan jenaka mengatakan bahwa menyusun pertanyaan membutuhkan banyak usaha sambil mengipas dirinya menggunakan kartu pertanyaan berwarna merah muda.
Berbagai momen kocak terjadi ketika Stormi dan Aire beberapa kali menguap saat Kylie menjawab pertanyaan mereka, hingga sang ibu bercanda menanyakan apakah wawancaranya terlalu membosankan.
Saat Kylie mencoba membalikkan pertanyaan kepada Stormi, putrinya dengan berani menjawab, “Ini pertanyaanmu, bukan pertanyaanku,” yang langsung membuat Kylie tertawa.
Stormi juga mengajukan sejumlah pertanyaan pribadi, termasuk mengenai anggota keluarga terlucu, pekerjaan pertama Kylie, hingga saudara perempuan favorit sang ibu.
Kylie menjawab pertanyaan tersebut dengan penuh kehangatan dan memuji kedua anaknya, terutama kemampuan Stormi yang dinilainya mudah berteman serta sifat lucu Aire.
Ketika Stormi kembali mendesak siapa saudara perempuan favoritnya hari itu, Kylie akhirnya menyebut Kendall Jenner, sebelum sesi wawancara ditutup dengan pelukan dan ungkapan kasih sayang antara ibu dan putrinya.
Stormi dan Aire merupakan dua anak Kylie Jenner dari hubungannya dengan rapper Travis Scott, sementara video tersebut memperlihatkan sisi akrab dan penuh humor keluarga kecil mereka.
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Jawa Pos
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