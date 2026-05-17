Minggu, 17 Mei 2026 | 16.32 WIB

Kylie Jenner Mengaku Takut Ungkap Kehamilan Pertama pada Orang Tuanya karena Masih Berusia 19 Tahun

Kylie Jenner bersama anak-anaknya (Instagram @kyliejenner)

JawaPos.com – Kylie Jenner mengaku sempat merasa sangat takut ketika harus mengungkapkan kehamilan pertamanya kepada orang tuanya saat masih berusia 19 tahun.

Dilansir dari laman Page Six pada Sabtu (16/5), Pengakuan tersebut disampaikan Kylie dalam wawancara podcast “Therapuss” bersama Jake Shane. Dalam perbincangan itu, Kylie mengenang kepanikan yang dirasakannya ketika mengetahui dirinya hamil di usia remaja.

Kylie mengatakan dirinya benar-benar panik dan khawatir mengenai reaksi keluarga setelah mengetahui kabar kehamilan tersebut. Ia mengaku takut memberi tahu kedua orang tuanya karena merasa berada dalam situasi yang tidak mudah.

Meski demikian, ada keyakinan dalam dirinya bahwa ia ingin menjalani peran sebagai seorang ibu dan siap mengambil keputusan besar itu.

Menurut Kylie, dirinya sempat mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum akhirnya memberanikan diri berbicara kepada keluarga. Ia mengaku mencoba memahami apa yang benar-benar diinginkan serta apa yang mampu dihadapinya dalam kondisi tersebut.

Bahkan, Kylie merasa tetap harus menjalani pilihannya meskipun nantinya harus menghadapi situasi sulit seorang diri.

Kylie kemudian memutuskan untuk memberi tahu ibunya, Kris Jenner, mengenai kehamilan tersebut. Namun, reaksi keluarganya ternyata jauh dari kekhawatiran yang selama ini ia bayangkan.

Kylie Jenner juga mengungkapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang marah setelah mengetahui kabar tersebut, meskipun situasinya terasa begitu mengejutkan.

Perempuan yang kini berusia 28 tahun itu menyambut kelahiran putri pertamanya, Stormi Webster, bersama mantan pasangannya, Travis Scott, pada 2018.

Editor: Novia Tri Astuti
