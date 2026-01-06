Kylie Jenner Bikin Heboh Setelah Tinggalkan Komentar 'Daddy' untuk Timothée Chalamet di TikTok

JawaPos.com – Kylie Jenner kembali menjadi sorotan publik setelah meninggalkan komentar genit di media sosial milik kekasihnya, Timothée Chalamet.

Dilansir dari laman People pada Jum'at (22/5), Komentar singkat bertuliskan 'daddy' tersebut muncul di bawah video TikTok yang menampilkan Chalamet tiba di Madison Square Garden.

Unggahan itu dengan cepat menarik perhatian dan memicu berbagai reaksi dari para penggemar di media sosial.

Video yang diunggah akun media menampilkan Timothée Chalamet datang ke arena pertandingan untuk menyaksikan laga Final Wilayah Timur NBA.

Dalam rekaman tersebut, aktor peraih nominasi Oscar itu terlihat mengenakan pakaian santai sambil berjalan menuju lokasi pertandingan dengan pengawalan keamanan.

Namun, perhatian publik justru tertuju pada komentar Kylie Jenner yang dianggap menggoda dan tidak terduga.

Kolom komentar media sosial segera dipenuhi respons dari para penggemar setelah unggahan Jenner menjadi viral. Sejumlah pengguna internet memberikan tanggapan bercanda, sementara lainnya ikut meniru komentar yang ditulis bintang keluarga Kardashian tersebut.

Interaksi ringan itu semakin memperlihatkan sisi romantis hubungan pasangan selebritas yang selama ini dikenal cukup tertutup.

Komentar Jenner juga dinilai menjadi bentuk ekspresi kasih sayang publik yang jarang diperlihatkan pasangan tersebut. Sebelumnya, Kylie Jenner beberapa kali menjadi perhatian karena candaan terkait kehidupan pribadinya bersama Chalamet di media sosial.