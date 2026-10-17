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Leni Setya Wati
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.51 WIB

Usia 52 Tahun, Hillary Swank Hamil Lagi! Bintang Million Dollar Baby Siap Sambut Buah Hati

hillary swank (x @nypost)

JawaPos.com - Hillary Swank bawa kabar bahagia dengan mengumumkan kehamilan anak ketiganya di usia 52 tahun.

Kabar ini menarik perhatian publik karena datang sekitar tiga tahun setelah dirinya melahirkan anak kembar pada April 2023.

Bintang film Million Dollar Baby tersebut membagikan pengumuman kehamilannya melalui media sosial dengan cara kreatif yang langsung mencuri perhatian penggemar.

Menurut laporan Sports Chosun, Swank mengunggah video bersama suaminya, Philip Schneider, serta kedua anak kembar mereka.

Dalam video tersebut, keluarga kecil itu menari di ruangan temaram sambil mengenakan tongkat bercahaya yang membentuk siluet tubuh manusia.

Saat Swank berbalik, terlihat bentuk bayi kecil di bagian perutnya sebagai petunjuk bahwa ia tengah mengandung.

Dengan gaya humor khasnya, Swank menulis pesan yang menyebut banyak orang penasaran dengan proyek terbarunya.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa “proyek” tersebut akan dirilis pada Desember. Kalimat itu menjadi cara unik untuk menyampaikan perkiraan waktu kelahiran sang buah hati, sekaligus membuat pengumuman kehamilannya terasa seperti peluncuran film baru.

Swank menikah dengan pengusaha Philip Schneider pada 2018. Pada April 2023, ia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan bernama Aya dan Om, yang menjadi anak pertamanya di usia 48 tahun.

Dalam sejumlah wawancara sebelumnya, Swank pernah berbicara tentang pengalaman menjadi ibu pada usia yang lebih matang serta bagaimana pengalaman hidup membantunya menikmati waktu bersama anak-anak dengan lebih penuh perhatian.

Perjalanan Swank menuju kehamilan pertamanya juga pernah menjadi bagian dari kisah pribadinya yang ia bagikan kepada publik. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah membekukan sel telur saat berusia 37 tahun.

Pengalaman tersebut menjadi salah satu hal yang ia syukuri ketika akhirnya dapat menjadi ibu di usia akhir 40-an. Kini, kabar kehamilan ketiganya kembali membawa kebahagiaan bagi keluarga mereka.

Di dunia perfilman, Hillary Swank dikenal sebagai aktris peraih dua Piala Oscar untuk kategori Aktris Terbaik berkat penampilannya dalam Boys Don’t Cry (1999) dan Million Dollar Baby (2004).

Di tengah perjalanan kariernya yang panjang, Swank kini bersiap memasuki babak baru dalam kehidupan keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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