Anna Umumkan Hamil Anak Keempat Lewat Video “Starting Over”, Ada Suara Detak Jantung Bayi

Anna, istri Park Joo-ho, mengumumkan hamil anak ke-4 (Dispatch)
JawaPos.Com - Kabar bahagia datang dari Park Joo-ho. Sang istri, Anna, mengumumkan bahwa dirinya tengah mengandung anak keempat melalui video terbaru di YouTube miliknya.
Mengutip laporan Dispatch, Anna mengunggah video berjudul “Starting Over” setelah sekitar empat bulan tidak mengunggah konten baru.
Video tersebut sekaligus menjadi tempat Anna untuk membagikan kabar penting mengenai perjalanan hidupnya bersama keluarga.
Dalam video tersebut, Anna memperlihatkan momen ketika menjalani pemeriksaan kehamilan di dokter kandungan.
Suasana semakin mengharukan ketika suara detak jantung janin terdengar dalam rekaman pemeriksaan.
Video tersebut memperlihatkan pemeriksaan sejumlah bagian tubuh janin sekaligus menjadi pengumuman pertama mengenai kehamilan anak keempat Anna dan Park Joo-ho.
Anna juga menyampaikan pesan penuh harapan setelah melewati berbagai pengalaman dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengatakan bahwa setelah masa-masa sulit dilalui, kehidupan masih menyimpan harapan berharga.
Pesan tersebut membuat kabar kehamilan ini terasa bukan sekadar pengumuman anggota keluarga baru, melainkan juga simbol dimulainya babak kehidupan yang berbeda.
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Jawa Pos
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