Istri Sedang Hamil, Bolehkah Suami Pergi Menangkap Ikan? Ini Pandangan tentang Pantangan

JawaPos.com – Masa kehamilan kerap menjadi momen yang penuh kebahagiaan bagi sebuah keluarga.

Kehadiran calon buah hati tentu membuat pasangan suami istri mulai memberikan perhatian lebih terhadap berbagai hal.

Namun, di tengah kebahagiaan tersebut, tidak sedikit pula pantangan yang berkembang di masyarakat.

Salah satu yang cukup sering terdengar adalah larangan bagi seorang suami untuk pergi jauh atau bekerja di tempat tertentu ketika istrinya sedang hamil.

Bahkan, bagi keluarga yang bekerja sebagai nelayan, muncul pula pertanyaan: apakah suami yang istrinya sedang hamil diperbolehkan pergi melaut dan menangkap ikan?

Sebagian masyarakat memiliki kepercayaan bahwa suami sebaiknya tidak pergi mencari ikan selama istrinya mengandung.

Terlebih ketika usia kehamilan mulai memasuki bulan-bulan tertentu.

Jika pantangan tersebut dilanggar, ada kekhawatiran sesuatu yang buruk akan terjadi kepada ibu maupun bayi yang masih berada dalam kandungan.

Lantas, bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi berbagai pantangan tersebut?