Enam Tahun Pacaran, Ha Jung Woo dan Cha Jung Won Menikah 13 Desember 2026

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won menikah pada penghujung tahun 2026. (Allkpop)
JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Ha Jung Woo akan menikahi kekasihnya, Cha Jung Won, pada 13 Desember 2026. Pernikahan tersebut menjadi babak baru hubungan asmara keduanya yang telah terjalin selama kurang lebih enam tahun.
Kabar pernikahan Ha Jung Woo dan Cha Jung Won dikonfirmasi oleh agensi Ha Jung Woo, Walkhouse Company, kepada Dispatch pada 14 Oktober 2026. Agensi menyebut pasangan tersebut akan menggelar pernikahan secara tertutup di sebuah lokasi privat di Seoul.
“Ha Jung Woo dan Cha Jung Won akan menikah pada 13 Desember di lokasi pribadi di Seoul,” demikian pernyataan pihak agensi, dilansir dari Allkpop.
Keduanya pertama kali bertemu pada 2020. Hubungan yang awalnya berkembang secara bertahap itu kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara hingga mereka mulai membicarakan pernikahan sejak 2025.
Rumor pernikahan mereka sebenarnya telah beredar sejak Februari 2026. Saat itu, sumber yang dekat dengan pasangan ini menyebut persiapan pernikahan akan disesuaikan dengan jadwal pekerjaan masing-masing, terutama proyek syuting yang tengah mereka jalani.
Kini, rencana tersebut semakin jelas dengan adanya penetapan tanggal pernikahan pada 13 Desember mendatang. Meski demikian, pasangan ini tetap menjalankan aktivitas profesional di industri hiburan Korea Selatan menjelang hari bahagia mereka.
Ha Jung Woo dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Korea Selatan dengan perjalanan karier yang mencakup film layar lebar, serial televisi, hingga penyutradaraan.
Ia memulai debut film melalui Madeleine pada 2002. Namanya semakin diperhitungkan setelah membintangi sejumlah film, termasuk The Chaser (2008), Take Off (2009), dan Nameless Gangster: Rules of the Time (2012).
Tak hanya mengandalkan kemampuan akting, Ha Jung Woo juga mengembangkan karier di balik layar. Ia menyutradarai Fasten Your Seatbelt (2013) dan Chronicle of a Blood Merchant (2015). Pada 2025, ia juga terlibat dalam proyek film Lobby dan The People Upstairs.
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