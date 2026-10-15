Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 15 Oktober 2026 | 22.44 WIB

Enam Tahun Pacaran, Ha Jung Woo dan Cha Jung Won Menikah 13 Desember 2026

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won menikah pada penghujung tahun 2026. (Allkpop) - Image

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won menikah pada penghujung tahun 2026. (Allkpop)

JawaPos.com - Aktor Korea Selatan Ha Jung Woo akan menikahi kekasihnya, Cha Jung Won, pada 13 Desember 2026. Pernikahan tersebut menjadi babak baru hubungan asmara keduanya yang telah terjalin selama kurang lebih enam tahun.

Kabar pernikahan Ha Jung Woo dan Cha Jung Won dikonfirmasi oleh agensi Ha Jung Woo, Walkhouse Company, kepada Dispatch pada 14 Oktober 2026. Agensi menyebut pasangan tersebut akan menggelar pernikahan secara tertutup di sebuah lokasi privat di Seoul.

Ha Jung Woo dan Cha Jung Won akan menikah pada 13 Desember di lokasi pribadi di Seoul,” demikian pernyataan pihak agensi, dilansir dari Allkpop.

Keduanya pertama kali bertemu pada 2020. Hubungan yang awalnya berkembang secara bertahap itu kemudian berlanjut menjadi hubungan asmara hingga mereka mulai membicarakan pernikahan sejak 2025.

Rumor pernikahan mereka sebenarnya telah beredar sejak Februari 2026. Saat itu, sumber yang dekat dengan pasangan ini menyebut persiapan pernikahan akan disesuaikan dengan jadwal pekerjaan masing-masing, terutama proyek syuting yang tengah mereka jalani.

Kini, rencana tersebut semakin jelas dengan adanya penetapan tanggal pernikahan pada 13 Desember mendatang. Meski demikian, pasangan ini tetap menjalankan aktivitas profesional di industri hiburan Korea Selatan menjelang hari bahagia mereka.

Ha Jung Woo, Aktor Sekaligus Sutradara

Ha Jung Woo dikenal sebagai salah satu aktor papan atas Korea Selatan dengan perjalanan karier yang mencakup film layar lebar, serial televisi, hingga penyutradaraan.

Ia memulai debut film melalui Madeleine pada 2002. Namanya semakin diperhitungkan setelah membintangi sejumlah film, termasuk The Chaser (2008), Take Off (2009), dan Nameless Gangster: Rules of the Time (2012).

Tak hanya mengandalkan kemampuan akting, Ha Jung Woo juga mengembangkan karier di balik layar. Ia menyutradarai Fasten Your Seatbelt (2013) dan Chronicle of a Blood Merchant (2015). Pada 2025, ia juga terlibat dalam proyek film Lobby dan The People Upstairs.

Editor: Abdul Rahman
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Song Ji Ho dan Kim So Ri Umumkan Pernikahan - Image
Entertainment

Song Ji Ho dan Kim So Ri Umumkan Pernikahan

Rabu, 7 Oktober 2026 | 17.06 WIB

Bintang Hollywood Jim Carrey Menikah Lagi, Ini Sosok Min Ah yang Jadi Istrinya  - Image
Entertainment

Bintang Hollywood Jim Carrey Menikah Lagi, Ini Sosok Min Ah yang Jadi Istrinya 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 04.25 WIB

Koo Kyo Hwan dan Sutradara Yi Ok Seop Ternyata Sudah Menikah Sejak 2022  - Image
Entertainment

Koo Kyo Hwan dan Sutradara Yi Ok Seop Ternyata Sudah Menikah Sejak 2022 

Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore