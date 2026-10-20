10 Ekspektasi Tidak Realistis yang Sulit Ditangani Bahkan oleh Pernikahan Terkuat Menurut Riset

JawaPos.com - Pernikahan yang kuat tidak berarti menjalin hubungan tanpa pertengkaran, kekecewaan, atau perbedaan pendapat.
Di balik hubungan yang terlihat harmonis, pasangan tetap perlu menghadapi perubahan suasana hati, tuntutan pekerjaan, persoalan keuangan, serta kebutuhan pribadi yang terkadang tidak sejalan.
Tantangannya bukan menghilangkan seluruh masalah, melainkan membangun cara untuk menghadapinya bersama.
Salah satu hal yang dapat membuat pernikahan terasa berat adalah ekspektasi yang terlalu ideal terhadap pasangan.
Seseorang mungkin berharap pasangannya selalu memahami perasaan tanpa penjelasan, mampu memenuhi semua kebutuhan emosional, atau menjaga hubungan tetap romantis seperti pada awal perkenalan.
Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kekecewaan dapat berkembang menjadi konflik dan rasa tidak dihargai.
Penelitian mengenai hubungan romantis menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap pernikahan dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan gambaran hubungan yang dikonsumsi melalui media.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Communication menemukan adanya hubungan antara paparan tayangan romantis dan ekspektasi idealistis mengenai pernikahan pada kelompok mahasiswa yang belum menikah.
Temuan ini tidak membuktikan bahwa media menjadi satu-satunya penyebab ekspektasi tidak realistis, tetapi menunjukkan bahwa gambaran romantis dapat menjadi salah satu faktor yang patut diperhatikan.
Dilansir dari Your Tango, pembahasan mengenai ekspektasi dalam hubungan menyoroti bagaimana harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat menimbulkan tekanan bahkan pada pasangan yang memiliki ikatan kuat.
Berikut sepuluh ekspektasi tidak realistis yang perlu dikenali agar pernikahan dapat dibangun dengan pemahaman yang lebih dewasa.
Salah satu ekspektasi yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pernikahan adalah keyakinan bahwa pasangan seharusnya mengetahui apa yang sedang dirasakan tanpa perlu penjelasan. Seseorang mungkin berharap suaminya menyadari ketika dirinya kelelahan, atau menginginkan istrinya memahami bahwa ia sedang menghadapi tekanan pekerjaan hanya dari perubahan sikapnya.
Harapan tersebut sering muncul karena pasangan dianggap sebagai orang yang paling dekat dan paling mengenal diri kita. Namun, kedekatan emosional tidak otomatis membuat dua orang mampu membaca pikiran satu sama lain. Bahkan pasangan yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun tetap dapat salah memahami ekspresi, nada bicara, dan perubahan perilaku.
Masalah menjadi lebih besar ketika seseorang menganggap ketidakmampuan pasangannya menebak kebutuhan sebagai bukti kurangnya cinta. Padahal, pasangan mungkin tidak menyadari adanya masalah atau memiliki cara berbeda dalam menafsirkan situasi. Akibatnya, satu pihak merasa diabaikan, sementara pihak lain kebingungan karena tidak mengetahui apa yang dianggapnya sebagai kesalahan.
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