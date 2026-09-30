Yamada Lia Dancer Street Dance Girls Fighter 2 Meninggal Dunia di Usia 16 Tahun 

Yamada lia (x @zapzee_net)

JawaPos.com – Kabar duka datang dari dunia tari Korea dan Jepang. Menurut laporan Zapzee, Yamada Lia, dancer Jepang yang dikenal lewat program Mnet Street Dance Girls Fighter 2, meninggal dunia pada 18 September 2026 di usia 16 tahun setelah lebih dari setahun menjalani perawatan.

Kabar tersebut disampaikan keluarga Lia melalui akun Instagram pada 24 September. Keluarga mengatakan Lia telah menghadapi penyakitnya selama lebih dari satu tahun dan terus berjuang hingga akhir.

Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang-orang yang selama ini memberikan dukungan, perhatian, serta semangat kepada Lia.

Lia sebelumnya mengungkapkan kondisi kesehatannya melalui media sosial dan mengatakan bahwa dirinya tengah menghadapi penyakit yang berkaitan dengan sistem imun.

Ia menjalani rangkaian pengobatan, termasuk kemoterapi dan persiapan transplantasi sumsum tulang.

Selama menjalani perawatan, Lia juga sempat membagikan perubahan penampilannya setelah memotong rambut untuk menjalani pengobatan.

Nama Lia dikenal luas setelah dirinya tampil dalam Street Dance Girls Fighter 2 pada 2023. Ia awalnya mengikuti kompetisi sebagai peserta individu dari Jepang dan berhasil menarik perhatian para mentor hingga bergabung dengan tim Jam Republic.

Bersama tim tersebut, Lia kemudian berhasil menjadi bagian dari perjalanan menuju kemenangan di babak final.

Kepergian Lia juga meninggalkan duka bagi rekan-rekan yang pernah bersamanya di Street Dance Girls Fighter 2. Beberapa anggota Jam Republic menyampaikan penghormatan melalui media sosial.

Keluarganya sendiri mengenang Lia sebagai sosok yang sangat mencintai tari dan menghargai hubungan yang ia bangun dengan sesama dancer maupun orang-orang yang selalu mendukungnya.

Dalam pesan terakhir yang disampaikan keluarga, mereka berharap tarian dan senyum yang begitu dicintai Lia akan tetap hidup dalam ingatan orang-orang yang mengenalnya.