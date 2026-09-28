Ningning aespa Tampil Memukau dengan Gaun Custom Gucci untuk Solo Stage 

ningning (allkpop)

JawaPos.com – Ningning aespa curi perhatian lewat penampilan panggungnya yang elegan dan penuh karakter. Menurut laporan allkpop, Ningning membagikan sejumlah foto dirinya mengenakan gaun custom Gucci yang secara khusus dibuat untuk penampilan solonya.

Dalam foto tersebut, Ningning terlihat mengenakan gaun transparan dengan desain off-shoulder yang memberikan kesan feminin sekaligus misterius.

Ia melengkapi penampilannya dengan sepatu boots yang dihiasi detail berkilau, menciptakan tampilan yang semakin menonjol di atas panggung.

Ningning juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Gucci melalui unggahannya karena telah membuat busana khusus untuk penampilannya.

Gaun tersebut menjadi salah satu elemen yang memperkuat konsep solo stage Ningning, sekaligus memperlihatkan perhatian terhadap detail busana yang dikenakannya saat tampil.

Penampilan tersebut hadir di tengah aktivitas solo aespa melalui proyek SYNK : COMPLaeXITY – 2026 Special Digital Single.

Rilisan yang hadir pada 14 September itu memuat lagu-lagu solo para member yang sebelumnya diperkenalkan kepada penggemar dalam konser solo keempat aespa pada Agustus.

Untuk penampilan solonya, Ningning membawakan lagu I Love You But I Gotta Let You Go. Busana custom tersebut pun menjadi bagian dari visual panggung yang melengkapi nuansa penampilannya dan semakin mempertegas daya tarik Ningning sebagai solo performer.

Lewat perpaduan vokal, penampilan panggung, dan fashion, Ningning kembali menunjukkan sisi artistiknya di luar aktivitas aespa sebagai grup.