Meriahkan Chuseok 2026, Sederet Idol K-Pop Kirim Pesan Manis untuk Fans 

JawaPos.com – Suasana Chuseok 2026 makin hangat dengan ucapan dari sederet bintang industri hiburan Korea Selatan.
Menurut laporan allkpop, para artis membagikan pesan melalui media sosial dan berbagai konten khusus untuk menyapa penggemar sekaligus menyampaikan harapan baik selama libur Chuseok.
EVNNE menjadi salah satu grup yang lebih dulu menyampaikan salam Chuseok melalui video yang dibagikan pada 24 September.
Para anggota mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan ENNVEs dan berharap dapat bertemu dengan penggemar lebih sering.
Mereka juga mendoakan agar para penggemar menikmati Chuseok yang penuh kelimpahan dan kebahagiaan, seperti bulan purnama yang bersinar.
ILLIT turut menghadirkan pesan manis untuk GLLIT. Para anggota menggunakan simbol bulan purnama dalam ucapan mereka dengan mengatakan bahwa meski penggemar tidak dapat melihat bulan purnama, mereka akan menjadi “bulan purnama” bagi para penggemarnya.
ILLIT juga mengingatkan penggemar untuk menikmati berbagai makanan lezat dan menghabiskan waktu bersama keluarga.
Sementara itu, TWS menyampaikan harapan agar Chuseok tahun ini dipenuhi tawa dan kebahagiaan bersama keluarga maupun teman.
Grup tersebut juga memberikan perhatian pada kesehatan penggemar dengan mengingatkan bahwa perbedaan suhu antara siang dan malam cukup besar selama musim gugur.
Ucapan Chuseok dari para bintang tersebut menjadi bagian dari tradisi tahunan industri hiburan Korea dalam merayakan salah satu hari raya penting di Negeri Ginseng.
Selain menjadi momen berkumpul bersama keluarga, Chuseok juga menjadi kesempatan bagi para artis untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada penggemar yang terus memberikan dukungan.
Tahun ini, Chuseok jatuh pada 25 September 2026, dengan periode libur berlangsung dari 24 hingga 27 September.
Momen tersebut pun diramaikan oleh banyak artis dan grup K-Pop yang mengirimkan pesan hangat kepada penggemar di Korea maupun berbagai negara di seluruh dunia.
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