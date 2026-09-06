Ulang Tahun ke-20 Hana FIFTY FIFTY Jadi Momen Haru, Fans Berharap Ia Segera Pulih 

JawaPos.com – Hana FIFTY FIFTY rayakan ulang tahunnya yang ke-20 pada 4 September 2026. Momen spesial tersebut terasa semakin emosional karena sang idol masih menjalani hiatus dari aktivitas grup demi memprioritaskan kondisi dan pemulihannya.
Akun FIFTY FIFTY turut memperingati hari ulang tahun Hana, yang memiliki nama asli Lim Ha Ram, melalui unggahan berisi pesan dalam bahasa Korea dan Inggris.
Unggahan tersebut kemudian disambut antusias oleh para penggemar yang ramai-ramai menyampaikan doa dan ucapan untuk sang vokalis.
Tak sedikit penggemar yang mengungkapkan rasa rindu karena sudah cukup lama tidak melihat Hana beraktivitas bersama FIFTY FIFTY.
Mereka memberikan berbagai julukan penuh kasih, sekaligus berharap idol kelahiran 2006 tersebut dapat menjalani masa istirahat dengan nyaman tanpa terburu-buru kembali ke panggung.
Menurut allkpop, Hana bergabung dalam formasi baru FIFTY FIFTY pada 2024 setelah sebelumnya menekuni musik sebagai penyanyi solo. Ia kemudian menarik perhatian melalui karakter vokalnya yang jernih dan khas, serta kemampuan bermusik, termasuk bermain gitar dan piano jazz.
Hana diketahui mulai menghentikan aktivitas grup sejak Maret 2026 setelah mengalami masalah kesehatan dan menjalani pemeriksaan medis.
Agensi ATTRAKT sebelumnya menyampaikan bahwa Hana membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan kondisi, sehingga kegiatan FIFTY FIFTY untuk sementara dilanjutkan dengan empat anggota.
Pesan yang paling banyak disampaikan penggemar bukan hanya ucapan selamat, tetapi juga harapan agar Hana mengutamakan kesehatan.
Para TWENY tampaknya bersedia menunggu hingga ia benar-benar siap kembali, menjadikan ulang tahun ke-20 ini sebagai pengingat bahwa dukungan penggemar tetap ada meski sang idol sedang jauh dari aktivitas hiburan.
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Jawa Pos
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