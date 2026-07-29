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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 29 Juli 2026 | 18.23 WIB

Kalah di Final Piala Dunia 2026 dari Spanyol, Fans Menyemut di Rumah Scaloni, Ada Apa?

Fans Argentina terus menunjukkan rasa cintanya kepada Lionel Scaloni, meski dia gagal membawa Tim Tango menang di final Piala Dunia 2026. (The Sun) - Image

Fans Argentina terus menunjukkan rasa cintanya kepada Lionel Scaloni, meski dia gagal membawa Tim Tango menang di final Piala Dunia 2026. (The Sun)

JawaPos.com - Kekalahan Argentina di final Piala Dunia 2026 ternyata tidak mengurangi rasa cinta para suporter kepada Lionel Scaloni. 

Pelatih berusia 48 tahun itu justru mendapat sambutan luar biasa saat kembali ke kampung halamannya di Pujato, Provinsi Santa Fe, Argentina.

Delapan hari setelah laga final melawan Spanyol, rumah Scaloni masih dipadati para pendukung yang ingin bertemu langsung dengannya. 

Mereka rela menunggu berjam-jam di depan kediamannya demi mendapatkan tanda tangan, berfoto, atau sekadar menyampaikan dukungan kepada sosok yang telah membawa Argentina meraih berbagai prestasi dalam beberapa tahun terakhir.

Antusiasme tersebut bahkan membuat Scaloni kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan mantan pemain Deportivo La Coruna itu berusaha keluar dari rumah dengan pengawalan petugas keamanan.

Saat berjalan menuju mobil di tengah lautan suporter, Scaloni terlihat menyapa para penggemar yang terus mengerubunginya. Dalam momen tersebut, ia melontarkan permintaan sederhana yang langsung menjadi sorotan publik.

"Saya ada janji dengan dokter gigi. Nanti saya kembali lagi," ucap Scaloni sambil tersenyum kepada para pendukungnya.

Ucapan itu disambut tawa para penggemar yang tetap memberikan jalan agar sang pelatih bisa meninggalkan rumah.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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