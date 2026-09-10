Genap 2 Tahun Debut, MEOVV Bagikan Momen Nostalgia untuk Fans

JawaPos.com – MEOVV rayakan momen istimewa. Grup besutan THE BLACK LABEL tersebut genap dua tahun sejak resmi debut di industri K-pop. Untuk memperingati perjalanan tersebut, MEOVV menyiapkan hadiah sederhana namun bermakna bagi para penggemar.

Perayaan anniversary dimulai sehari sebelumnya ketika MEOVV mengunggah “anniversary photo dump” melalui media sosial.

Deretan foto tersebut menampilkan berbagai kenangan selama dua tahun terakhir, mulai dari momen di balik layar hingga kebersamaan para member yang memperlihatkan sisi akrab mereka di luar panggung.

MEOVV debut pada 6 September 2024 melalui single digital “MEOW”. Sejak awal kemunculannya, grup yang terdiri dari Sooin, Gawon, Anna, Narin, dan Ella ini langsung menarik perhatian berkat konsep serta gaya musik yang menjadi ciri khas mereka. Perjalanan mereka kemudian berlanjut lewat lagu seperti “HANDS UP”, “BODY”, hingga rilisan terbaru “DDI RO RI”.

Menurut allkpop, perayaan tahun kedua MEOVV dibuat dengan nuansa nostalgia melalui kumpulan foto favorit yang merekam perjalanan grup sepanjang dua tahun.

Unggahan tersebut menjadi bentuk apresiasi kepada penggemar sekaligus cara MEOVV mengenang berbagai momen yang telah mereka lalui bersama sejak debut.

Anniversary kali ini juga datang setelah MEOVV merilis EP terbaru bertajuk BITE NOW. Mini album tersebut menghadirkan “DDI RO RI” sebagai title track, disertai lagu lain seperti “Hit ’Em” dan “In My Hands”.

Rilisan tersebut menjadi bagian terbaru dari perkembangan musikal MEOVV setelah sebelumnya memperkenalkan sejumlah lagu yang memperkuat identitas mereka.

Memasuki tahun ketiga perjalanan mereka, MEOVV memiliki semakin banyak pengalaman untuk dibawa ke aktivitas berikutnya.