Taylor Swift Umumkan Single Baru Patient Zero, Easter Egg Bikin Swifties Penasaran 

JawaPos.com – Taylor Swift membuat Swifties sibuk membongkar teka-teki setelah mengumumkan single terbarunya, Patient Zero. Lagu tersebut rencananya dirilis pada 25 September 2026.
Menurut laporan Variety, Swift mengungkapkan kabar tersebut melalui media sosial sekaligus membuka pemesanan terbatas untuk sejumlah versi CD single.
Pengumuman Patient Zero langsung memicu rasa penasaran karena Swift menyelipkan sejumlah petunjuk sebelum mengungkap judul lagu.
Salah satu Easter egg yang menjadi perhatian penggemar adalah perubahan huruf “O” menjadi angka “0” pada tiga bagian bio Instagram miliknya. Perubahan kecil tersebut kemudian dikaitkan dengan judul Patient Zero yang akhirnya diumumkan.
Penggemar juga menemukan petunjuk lain yang mengarah pada kata “encore”. Dalam sebuah sketsa Law & Order: SVU yang direkam untuk acara Emmy, Swift mengucapkan beberapa frasa yang terdengar tidak biasa.
Swifties kemudian memperhatikan huruf ketiga dari setiap frasa tersebut dan menemukan susunan huruf yang membentuk kata “encore”.
Petunjuk mengenai “encore” semakin menarik perhatian karena sebelumnya muncul tulisan “Patient for the encore” dalam video musik Opalite.
Rangkaian petunjuk tersebut membuat penggemar berspekulasi bahwa Patient Zero mungkin memiliki kaitan dengan era The Life of a Showgirl.
Saat itu, berbagai kemungkinan mengenai proyek baru Swift masih menjadi bahan perbincangan di kalangan penggemar.
Single Patient Zero sendiri tersedia dalam beberapa versi CD, termasuk versi standar serta aransemen akustik dan piano.
Produk fisik tersebut dijadwalkan dikirim pada 13 Oktober, sementara lagu digitalnya akan dirilis pada 25 September.
Swift juga disebut masih menyimpan sejumlah petunjuk lain yang membuat penggemar menantikan pengumuman berikutnya.
Menariknya, teka-teki tersebut kemudian mendapat jawaban lebih lanjut ketika Swift mengumumkan The Life of a Showgirl: The Encore yang berisi empat lagu tambahan, termasuk Patient Zero.
Versi tersebut juga menghadirkan Cleveland!, Pink Clouding, dan Babylon, sehingga rangkaian Easter egg yang ditemukan penggemar akhirnya memiliki kaitan dengan proyek baru tersebut.
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