Pernikahan Taylor Swift dan Travis Kelce Disebut Berlangsung Intim Meski Digelar di Madison Square Garden

JawaPos.com – CEO AMC Theatres, Adam Aron, membagikan sejumlah detail mengenai pernikahan dan melalui unggahan di platform X yang kemudian dihapus.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (7/7), Dalam keterangannya, Aron menyebut suasana lokasi acara sama sekali tidak terlihat seperti. Menurutnya, seluruh area telah diubah dengan dekorasi bernuansa peach dan putih sehingga menghadirkan kesan hangat serta intim.

Aron menjelaskan bahwa lantai, dinding, dan langit-langit dipenuhi hiasan bertema romantis, sementara foto-foto perjalanan hidup Swift dan Kelce sejak masa kanak-kanak hingga dewasa dipajang di berbagai sudut ruangan.

Aron juga menyebut sebagian area arena disulap menjadi taman dengan dominasi warna hijau dan putih yang dipenuhi rangkaian bunga. Meskipun jumlah tamu disebut mencapai sekitar seribu orang, suasana acara tetap terasa akrab dan tidak terkesan megah.

Suasana pernikahan semakin meriah dengan alunan lagu-lagu romantis yang diiringi permainan biola dan cello saat prosesi berlangsung. Aron turut memuji sosok pembawa acara pernikahan yang disebutnya ramah, hangat, jenaka, dan fasih dalam memimpin jalannya prosesi.

Aron menggambarkan janji pernikahan pasangan tersebut sebagai momen yang panjang, emosional, menghibur, serta penuh makna.

Dalam unggahannya, Aron menyatakan bahwa cinta antara Taylor Swift dan Travis Kelce terlihat begitu kuat karena keduanya berada di puncak karier masing-masing. Ia kemudian menyampaikan ucapan selamat kepada pasangan tersebut serta berharap kebahagiaan mereka terus berlanjut.