Taylor Swift Umumkan The Life of a Showgirl: The Encore, Bawa 4 Lagu Baru

JawaPos.com – Taylor Swift berikan kejutan kepada penggemarnya dengan mengumumkan The Life of a Showgirl: The Encore.

Menurut laporan Variety, versi terbaru dari album The Life of a Showgirl tersebut akan menghadirkan empat lagu baru dan dijadwalkan meluncur pada Jumat, 25 September 2026. Pengumuman ini hadir hanya sehari setelah Swift memperkenalkan lagu baru berjudul Patient Zero.

Empat lagu yang akan mengisi edisi Encore tersebut adalah Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding, dan Babylon. Keempatnya ditempatkan sebagai trek ke-13 hingga ke-16 dalam versi yang diperluas dari album The Life of a Showgirl yang sebelumnya berisi 12 lagu.

Swift mengungkapkan bahwa lagu-lagu baru tersebut lahir setelah dirinya melakukan perjalanan ke Swedia bersama Max Martin dan Shellback, dua kolaborator yang turut mengerjakan album The Life of a Showgirl.

Awalnya perjalanan tersebut dimaksudkan untuk merayakan pencapaian album, tetapi keberadaan sebuah studio justru membuat mereka kembali menciptakan musik bersama.

Swift menyebut materi baru itu lahir dari rasa terima kasih atas antusiasme penggemar terhadap album sebelumnya. Dengan demikian, The Life of a Showgirl: The Encore menjadi tambahan spesial yang memperluas perjalanan musikal album tersebut dengan empat karya baru.

Pengumuman ini juga menjawab teka-teki yang sebelumnya membuat Swifties penasaran. Swift sempat memberikan sejumlah petunjuk mengenai kata “encore”, termasuk melalui video musik Opalite dan sebuah teka-teki dalam siaran Emmy. Petunjuk-petunjuk tersebut akhirnya mengarah pada pengumuman versi Encore.