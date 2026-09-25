Taylor Swift Umumkan The Life of a Showgirl: The Encore, Bawa 4 Lagu Baru

Taylor swift (x @popbase)
JawaPos.com – Taylor Swift berikan kejutan kepada penggemarnya dengan mengumumkan The Life of a Showgirl: The Encore.
Menurut laporan Variety, versi terbaru dari album The Life of a Showgirl tersebut akan menghadirkan empat lagu baru dan dijadwalkan meluncur pada Jumat, 25 September 2026. Pengumuman ini hadir hanya sehari setelah Swift memperkenalkan lagu baru berjudul Patient Zero.
Empat lagu yang akan mengisi edisi Encore tersebut adalah Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding, dan Babylon. Keempatnya ditempatkan sebagai trek ke-13 hingga ke-16 dalam versi yang diperluas dari album The Life of a Showgirl yang sebelumnya berisi 12 lagu.
Swift mengungkapkan bahwa lagu-lagu baru tersebut lahir setelah dirinya melakukan perjalanan ke Swedia bersama Max Martin dan Shellback, dua kolaborator yang turut mengerjakan album The Life of a Showgirl.
Awalnya perjalanan tersebut dimaksudkan untuk merayakan pencapaian album, tetapi keberadaan sebuah studio justru membuat mereka kembali menciptakan musik bersama.
Swift menyebut materi baru itu lahir dari rasa terima kasih atas antusiasme penggemar terhadap album sebelumnya. Dengan demikian, The Life of a Showgirl: The Encore menjadi tambahan spesial yang memperluas perjalanan musikal album tersebut dengan empat karya baru.
Pengumuman ini juga menjawab teka-teki yang sebelumnya membuat Swifties penasaran. Swift sempat memberikan sejumlah petunjuk mengenai kata “encore”, termasuk melalui video musik Opalite dan sebuah teka-teki dalam siaran Emmy. Petunjuk-petunjuk tersebut akhirnya mengarah pada pengumuman versi Encore.
The Life of a Showgirl: The Encore akan memuat total 16 lagu, terdiri dari 12 lagu dalam album utama dan empat materi baru. Versi tambahan ini dijadwalkan hadir di layanan streaming pada 25 September 2026, memberikan kejutan baru bagi para penggemar Taylor Swift.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022