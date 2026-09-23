Operasi Cedera Lutut Hoshi SEVENTEEN Berjalan Sukses, Ini Kondisinya 

hoshi (x @senior_kwon)

JawaPos.com – Kabar terbaru Hoshi SEVENTEEN setelah sebelumnya mengungkap dirinya mengalami cedera serius saat menjalani wajib militer. Operasi untuk menangani robekan ligamen anterior cruciate ligament (ACL) di lutut kanannya telah berhasil dilakukan.

Menurut laporan Soompi, PLEDIS Entertainment menyampaikan bahwa Hoshi kini sedang beristirahat dan menjalani proses pemulihan.

Cedera tersebut dialami Hoshi ketika sedang berlatih bersama Ground Forces performance team. Setelah menjalani pemeriksaan medis, ia didiagnosis mengalami robekan ACL secara menyeluruh.

Berdasarkan rekomendasi dokter, tindakan operasi kemudian dilakukan pada Jumat, 18 September, dan berjalan dengan sukses.

Hoshi diminta menghindari aktivitas yang membutuhkan banyak tenaga. Ia akan memusatkan perhatian pada perawatan serta rehabilitasi hingga kondisinya memungkinkan untuk kembali beraktivitas.

Pihak agensi juga menegaskan bahwa kesehatan Hoshi menjadi prioritas utama selama proses pemulihan.

Akibat cedera tersebut, Hoshi dipastikan tidak dapat mengikuti sejumlah agenda yang sebelumnya telah dijadwalkan bersama unit militernya.

Ia harus absen dari Taekwondo Demonstration Team Event dan Ground Forces Festival 2026, dua kegiatan yang sebelumnya telah dipersiapkannya sebagai bagian dari tugas militer.

Hoshi saat ini menjalani wajib militer sebagai anggota ROK Army Taekwondo Demonstration Team. Ia diketahui mulai bertugas pada September 2025 dan dijadwalkan menyelesaikan masa wajib militernya pada 15 Maret 2027.

Pihak tim demonstrasi juga akan memastikan kondisi yang sesuai dengan aturan dan prosedur militer agar Hoshi dapat berkonsentrasi menjalani perawatan.

Sebelumnya, Hoshi sendiri telah menyampaikan kabar mengenai cederanya kepada CARAT melalui Weverse. Ia meminta penggemar agar tidak terlalu khawatir dan mengatakan akan menjalani perawatan dengan baik agar dapat kembali dalam kondisi sehat.