Marselino Ferdinan Jalani Operasi Dua Kali dalam Delapan Bulan, Sang Kakak Yakin Cepat Pulih

Aksi Marselino Ferdinan saat Timnas Indonesia melawan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (9/6/2026) malam WIB. Marselino Ferdinand harus menjalani operasi akibat cedera lutut. Dalam delapan bulan, pemain 21 tahun itu menjalani dua kali operasi. (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com – Marselino Ferdinan masuk dalam skuad Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026. Namun, mantan pemain Persebaya itu tidak main.
Marselino harus menepi karena mengalami cedera lutut saat mengikuti pemusatan latihan timnas di Bali. Cedera tersebut membuat pemain berusia 21 tahun itu harus menjalani operasi di Rumah Sakit San Juan de Dios, Sevilla, Spanyol, pada 12 Agustus lalu.
Setelah menjalani operasi, Marselino kini memusatkan perhatian pada proses pemulihan. Dia tidak ingin terburu-buru memikirkan kapan bisa kembali ke lapangan.
“Sekarang fokus saya adalah menjalani pemulihan dengan disiplin, selangkah demi selangkah. Terima kasih untuk doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan bekerja keras untuk kembali lebih kuat dan siap memberikan yang terbaik untuk Indonesia,” ujar Marselino dalam rilis yang dibagikan PSSI.
Pihak keluarga mendukung penuh keputusan melakukan operasi tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh sang kakak, Oktavianus Fernando.
“Apalagi, proses operasinya dilakukan di Spanyol. Kami dari keluarga tentunya yakin dengan tim dokter di sana yang pasti cukup baik,” kata pemain yang akrab disapa Ofan itu kepada Jawa Pos.
Dia tidak mempermasalahkan meski Marsel harus menjalani dua kali operasi dalam delapan bulan. Sebab, pada Desember 2025 lalu, Marsel sudah menjalani operasi hamstring di Inggris. Ofan yakin sang adik bisa segera pulih secara maksimal.
Pascaoperasi, Marsel tidak akan langsung pulang ke Indonesia.
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Jawa Pos
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