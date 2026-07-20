Hoshi SEVENTEEN Tuai Simpati, Tetap Tampil untuk CARAT Meski Acara Sempat Terancam Batal

hoshi (x @soraka0917

JawaPos.com – Hoshi SEVENTEEN menjadi sorotan setelah momen emosionalnya dalam sebuah acara militer membuat para penggemar merasa khawatir.

Menurut laporan Koreaboo, saat ini Hoshi tengah menjalani wajib militer sebagai prajurit aktif di Army Band and Honor Guard Battalion Angkatan Darat Korea Selatan.

Selain bertugas sebagai anggota band militer, Hoshi yang memiliki sabuk hitam Taekwondo juga aktif dalam Taekwondo Demonstration Team.

Pada 18 Juli, ia dijadwalkan tampil dalam sebuah acara di Chuncheon bersama tim demonstrasi tersebut.

Acara berlangsung di tengah hujan deras yang memicu berbagai kendala. Berdasarkan kesaksian para penggemar yang hadir, kapasitas venue yang terbatas membuat CARAT tidak dapat memasuki lokasi.

Bahkan, sebagian penggemar yang telah menempuh perjalanan jauh dikabarkan diminta pulang karena tempat sudah penuh.

Situasi semakin membingungkan ketika panitia mengumumkan bahwa acara berpotensi dibatalkan.

Kabar tersebut tentu mengecewakan para penggemar yang telah menunggu sejak lama demi menyaksikan penampilan Hoshi secara langsung selama masa wajib militernya.

Tak lama kemudian, panitia akhirnya mengubah susunan acara. Tim Hoshi lebih dulu tampil untuk penonton umum, termasuk keluarga anggota militer.

Setelah itu, mereka dijadwalkan kembali menggelar penampilan khusus bagi para CARAT yang tetap setia menunggu di lokasi.

Perubahan jadwal tersebut menuai reaksi di media sosial. Banyak penggemar mengapresiasi upaya Hoshi dan timnya untuk tetap menemui CARAT di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat, sementara momen emosional sang idol selama acara juga memicu kekhawatiran sekaligus dukungan dari para penggemar di seluruh dunia.