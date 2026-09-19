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Aulia Ramadhani
Sabtu, 19 September 2026 | 16.54 WIB

Punya Hati Mulia di Hari Debutnya ke-18, IU Bagikan Donasi

IU. Sumber foto: Soompi - Image

IU. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Bersinar di dunia hiburan Korea, solois dan aktris IU punya cara tak biasa untuk merayakan hari jadi debutnya yang ke-18.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (19/9), kabarnya  IU menyumbangkan total 200 juta won (sekitar 2 miliar rupiah) atas nama klub penggemarnya, UAENA.

Kontribusi masing-masing sebesar 50 juta won ia bagikan kepada empat organisasi yaitu Social Welfare Society, Seoul Rehabilitation Hospital, Heart-Heart Foundation.

Ia juga membagikan kepada Habitat for Humanity Korea, sehingga total donasinya mencapai 200 juta won.

Menariknya, donasi itu untuk kemandirian kaum muda yang baru keluar dari panti asuhan atau lembaga perawatan, menyediakan perawatan rehabilitasi bagi anak-anak.

Banyak juga remaja yang mengalami kesulitan finansial, donasi tersebut juga untuk membantu biaya hidup, pendidikan, dan kesehatan mental perempuan muda yang ingin hidup mandiri

Menanggapi hal ini, agensinya EDAM Entertainment, membagikan pesan dari IU beserta foto-foto sertifikat donasi dari keempat organisasi tersebut. Berikut adalah pesan darinya:

"Seperti halnya hati UAENA, yang bersedia memberikan dukungan bahkan saat kita masih asing satu sama lain,” tulisnya.

Dengan hal ini, ia juga berharap momen-momen lembut dalam keseharian kita bisa lebih sering terjadi.

Sukses sebagai aktris, IU secara konsisten memberikan donasi atas nama UAENA pada berbagai momen istimewa, termasuk hari jadi debutnya, hari ulang tahunnya, dan liburan akhir tahun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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