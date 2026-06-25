Padi Reborn hingga Mahalini akan Meriahkan Puncak Perayaan HUT ke-499 Jakarta

JawaPos.com - Sejumlah musisi, Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Mollucan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Based siap memeriahkan malam puncak HUT ke-499 Kota Jakarta pada 27 Juni 2026 pukul 15.30–22.00 WIB di Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Acara juga menghadirkan pertunjukan cahaya, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju lima abad Jakarta.

“HUT tahun ini kami isi dengan berbagai kado bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih nyaman, kemudahan mobilitas, hingga hiburan dan kegiatan budaya," kata Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Pada Minggu (28/6), masyarakat dapat menikmati acara "Jakarta Penuh Warna" pukul 06.00–10.00 WIB di kawasan Bundaran HI yang menampilkan beragam atraksi seni, budaya, olahraga, dan hiburan.

Berbagai atraksi akan memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya PoundFit, pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI, marching band, tari massal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi Gambang Kromong dan balet, teater urban, hingga aksi pilah sampah.

"Seluruh rangkaian ini merupakan wujud nyata transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada budaya dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” kata Eli.

Untuk mendukung kelancaran acara, ruas Jalan M.H. Thamrin dari kawasan Sarinah hingga Dukuh Atas akan ditutup sementara pada Sabtu (27/6) pukul 14.00–23.00 WIB.