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Risma Azzah Fatin
Selasa, 25 Agustus 2026 | 22.05 WIB

Ragam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di 5 Kawasan Dunia yang Menarik untuk Diketahui

Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW (Freepik) - Image

Tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW (Freepik)

JawaPos.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung di berbagai negara dengan bentuk perayaan yang menyesuaikan tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Keragaman tersebut terlihat dari cara umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah SAW sekaligus mengekspresikan kecintaan mereka kepada beliau.

Meskipun memiliki tata cara dan bentuk kegiatan yang berbeda, setiap perayaan tetap berlandaskan semangat untuk mengenang serta menghormati Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Maulid di berbagai kawasan juga menjadi sarana bagi umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah dan menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan.

Berikut 5 tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diberbagai negara, seperti dilansir dari laman Ulum al-Azhar.

1.     Mesir

Di Mesir, pusat Al-Azhar menjadi salah satu lokasi penting dalam perayaan Maulid Nabi. Ulama menyampaikan kajian tentang kehidupan Rasulullah disertai pembacaan Al-Qur’an. Lagu-lagu tradisional berupa nasyid menggema untuk memuji Nabi. Keluarga-keluarga juga saling berbagi kue sebagai simbol kebahagiaan.

2.     Asia Selatan

Di Asia Selatan, perayaan Maulid Nabi berlangsung dengan skala besar di masjid maupun pusat komunitas. Umat Islam mengadakan prosesi untuk menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah. Qasidah dilantunkan bersama-sama dengan penuh kekhusyukan. Makanan juga dibagikan secara merata kepada seluruh jamaah.

Editor: Novia Tri Astuti
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