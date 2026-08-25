Ragam Tradisi Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di 5 Kawasan Dunia yang Menarik untuk Diketahui

JawaPos.com – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW berlangsung di berbagai negara dengan bentuk perayaan yang menyesuaikan tradisi dan budaya masyarakat setempat.

Keragaman tersebut terlihat dari cara umat Islam memperingati kelahiran Rasulullah SAW sekaligus mengekspresikan kecintaan mereka kepada beliau.

Meskipun memiliki tata cara dan bentuk kegiatan yang berbeda, setiap perayaan tetap berlandaskan semangat untuk mengenang serta menghormati Nabi Muhammad SAW.

Tradisi Maulid di berbagai kawasan juga menjadi sarana bagi umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah dan menerapkan keteladanan beliau dalam kehidupan.

Berikut 5 tradisi perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW diberbagai negara, seperti dilansir dari laman Ulum al-Azhar.

1. Mesir

Di Mesir, pusat Al-Azhar menjadi salah satu lokasi penting dalam perayaan Maulid Nabi. Ulama menyampaikan kajian tentang kehidupan Rasulullah disertai pembacaan Al-Qur’an. Lagu-lagu tradisional berupa nasyid menggema untuk memuji Nabi. Keluarga-keluarga juga saling berbagi kue sebagai simbol kebahagiaan.

2. Asia Selatan