Road to Anniversary MBI ke-8 Digelar, Perayaan Puncak Usung Tema Eight Years Unlimited Passion

JawaPos.com - Motor Besar Indonesia (MBI) mulai memanaskan atmosfer menuju perayaan ulang tahun ke-8 melalui acara Road to Anniversary Eight Years MBI yang digelar dalam suasana penuh kebersamaan. Meski dipersiapkan secara singkat, acara yang digelar di kawasan Pangeran Antasari, Jaksel, tersebut berhasil menghadirkan ratusan anggota dan menjadi ajang silaturahmi antar pecinta motor besar dari berbagai daerah.

Wakil Ketua Umum MBI Jaya Azhari mengatakan, agenda tersebut sebenarnya tidak masuk dalam rencana besar organisasi. Namun antusiasme para anggota membuat acara akhirnya diwujudkan hanya dalam waktu persiapan satu hari.

’’Ini sebenarnya juga tidak direncanakan, tapi teman-teman ingin kita bikin acara. Akhirnya kita bikin secara dadakan yang dijalankan hanya satu hari. Karena memang teman-teman ingin kumpul pas banget momennya ada libur panjang,” ujar Jaya Azhari saat ditemui dalam acara Road to Anniversary Eight Years MBI.

Menurutnya, lokasi acara juga memiliki makna khusus karena menjadi tempat milik pembina MBI yang sekaligus diperkenalkan sebagai base camp baru komunitas tersebut.

Jaya mengungkapkan, puncak perayaan ulang tahun MBI akan digelar pada 8 Agustus 2026 pukul 20.00 WIB di kawasan New Stadium Jakarta atau Stadium Reborn, Kelapa Gading. Meski hari lahir MBI jatuh pada 13 Mei 2018, perayaan besar dipilih berlangsung pada Agustus agar dapat dikemas lebih meriah. ’’Pertama untuk MBI juga, untuk pembuka. Tempatnya luas, parkirnya juga luas. Mau 2.000 motor juga bisa,” katanya.

Mengusung tema Eight Years Unlimited Passion, perayaan nanti akan menonjolkan semangat persaudaraan di dalam tubuh MBI. Salah satu konsep unik yang disiapkan adalah penyatuan berbagai komponen motor dari tiap wilayah di Indonesia untuk dirakit bersama menjadi logo MBI di Jakarta.

’’Nanti dari berbagai wilayah akan diberi tugas untuk menyatukan berbagai komponen sepeda motor. Misalnya ada pistonnya, ada sayapnya, nanti akan dikumpulkan di Jakarta. Nanti dijadikan satu, menjadi logo MBI,” jelas Jaya.