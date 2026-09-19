Dilarikan ke IGD, Chungha Batal Tampil di Festival Universitas

JawaPos.com - Penyanyi berbakat asal Korea, Chungha, mendadak tidak dapat tampil di acara festival universitas yang telah dijadwalkan.

Dilansir dari Soompi, Sabtu (19/9), menurut kabar yang beredar ia mengalami masalah kesehatan yang muncul secara tiba-tiba.

Tanpa menunggu lama, agensinya, MORE VISION, merilis pernyataan berikut melalui media sosial resmi mereka.

‘Halo, ini MORE VISION, dini hari tadi, artis kami, Chungha, dilarikan ke IGD karena masalah kesehatan dan saat ini sedang menjalani perawatan,” tulisnya

Sang penyanyi tidak dapat tampil di festival ‘Gwiryeongje Déjà vu’ Universitas Kyonggi Kampus Seoul yang dijadwalkan berlangsung hari ini, 18 September.

Dengan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara dan para mahasiswa Universitas Kyonggi karena telah menimbulkan kekhawatiran.

Tentunya ada ketidaknyamanan akibat kabar mendadak ini, khususnya kepada semua pihak yang telah menantikan penampilan sang artis.

Agensi mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mendukung pemulihan Chungha agar ia bisa segera pulih.

Batal tampil di panggung festival, agensi juga sangat berharap acara Gwiryeongje Universitas Kyonggi dapat berjalan dengan lancar dan sukses.