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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 2 September 2026 | 23.20 WIB

Update Keracunan MBG di Sidoarjo: 94 Santri Dirawat di RS Siti Hajar, 8 Orang Masih di IGD

Sejumlah santri Ponpes Manba’ul Hikam menjalani perawatan di RS Siti Hajar Sidoarjo setelah diduga mengalami keracunan menu MBG. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com) - Image

Sejumlah santri Ponpes Manba’ul Hikam menjalani perawatan di RS Siti Hajar Sidoarjo setelah diduga mengalami keracunan menu MBG. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com — Sebanyak 94 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menjalani penanganan di RS Siti Hajar setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data per Rabu (2/9/2026) pukul 15.02 WIB mencatat 33 pasien rawat inap, 53 rawat jalan, dan delapan masih diobservasi di IGD.

Kasus tersebut terjadi setelah ratusan santri dan santriwati mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9/2026) siang.

Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Penanganan Berlangsung di Sejumlah Rumah Sakit

RS Siti Hajar menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang menerima santri dari Ponpes Manba’ul Hikam setelah muncul keluhan kesehatan pascakonsumsi makanan.

Sebagian pasien tidak memerlukan perawatan inap sehingga diperbolehkan menjalani pemulihan melalui layanan rawat jalan.

Kondisi para santri juga dilaporkan mulai membaik pada Rabu.

Perkembangan ini membuat sebagian pasien sudah dapat meninggalkan rumah sakit setelah memperoleh penanganan medis.

Puluhan Pasien Masih Menjalani Perawatan

Sebanyak 33 santri masih menjalani rawat inap di RS Siti Hajar untuk mendapatkan pemantauan tenaga medis.

Editor: Sabik Aji Taufan
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