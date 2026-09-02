Update Keracunan MBG di Sidoarjo: 94 Santri Dirawat di RS Siti Hajar, 8 Orang Masih di IGD

JawaPos.com — Sebanyak 94 santri Pondok Pesantren Manba’ul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, menjalani penanganan di RS Siti Hajar setelah diduga mengalami keracunan usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Data per Rabu (2/9/2026) pukul 15.02 WIB mencatat 33 pasien rawat inap, 53 rawat jalan, dan delapan masih diobservasi di IGD.

Kasus tersebut terjadi setelah ratusan santri dan santriwati mengonsumsi menu MBG pada Selasa (1/9/2026) siang.

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Mereka kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Sidoarjo untuk mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis sesuai kondisi masing-masing.

Penanganan Berlangsung di Sejumlah Rumah Sakit RS Siti Hajar menjadi salah satu fasilitas kesehatan yang menerima santri dari Ponpes Manba’ul Hikam setelah muncul keluhan kesehatan pascakonsumsi makanan.

Sebagian pasien tidak memerlukan perawatan inap sehingga diperbolehkan menjalani pemulihan melalui layanan rawat jalan.

Kondisi para santri juga dilaporkan mulai membaik pada Rabu.

Perkembangan ini membuat sebagian pasien sudah dapat meninggalkan rumah sakit setelah memperoleh penanganan medis.