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Risma Azzah Fatin
Jumat, 18 September 2026 | 03.21 WIB

Kim Soo Hyun Hadapi Seruan Boikot Setelah Dikonfirmasi Akan Tampil di AAA 2026

Kim Soo Hyun (Kbizoom) - Image

Kim Soo Hyun (Kbizoom)

JawaPos.com – Kim Soo Hyun menghadapi seruan boikot setelah kehadirannya sebagai salah satu aktor yang dijadwalkan tampil di Asia Artist Awards (AAA) 2026 dikonfirmasi oleh penyelenggara.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (17/9), Kim Soo Hyun dijadwalkan hadir pada 5 Desember, hari pertama AAA 2026, yang akan berlangsung selama dua hari di Stadion Nasional Kaohsiung, Taiwan.

Setelah pengumuman tersebut, sejumlah penggemar menyampaikan keberatan melalui media sosial dan menggunakan tagar seperti #KimSooHyunOutAAA serta #BoycottAAA untuk meminta penyelenggara mempertimbangkan kembali keikutsertaannya.

Seruan tersebut berkaitan dengan kontroversi Kim Soo Hyun dan mendiang aktris Kim Sae Ron mengenai dugaan hubungan ketika Kim Sae Ron masih di bawah umur serta tuduhan lain yang menyertainya.

Kim Soo Hyun mengakui pernah menjalin hubungan dengan Kim Sae Ron, tetapi membantah hubungan tersebut terjadi ketika Kim Sae Ron masih di bawah umur dan menolak tuduhan lain yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Pada Juli 2026, kepolisian memutuskan tidak meneruskan tuduhan mengenai hubungan ketika Kim Sae Ron masih di bawah umur kepada jaksa penuntut karena dinilai tidak memiliki bukti yang cukup.

Di tengah perdebatan tersebut, Kim Soo Hyun secara bertahap kembali menjalani aktivitas publik setelah sebelumnya mengurangi penampilannya di hadapan masyarakat.

AAA 2026 sendiri akan mempertemukan sejumlah penyanyi, grup idola, dan aktor dari Korea Selatan serta negara-negara Asia lainnya pada 5 dan 6 Desember.

Hingga kini, perdebatan mengenai keikutsertaan Kim Soo Hyun masih berlangsung di media sosial, dengan sebagian penggemar tetap menyerukan boikot terhadap penampilannya di ajang penghargaan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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