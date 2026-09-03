Kim Soo Hyun Ungkap Perasaannya saat Kembali Beraktivitas Setelah Hiatus

Kim Soo Hyun (Kbizoom)
JawaPos.com – Kim Soo Hyun merenungkan kembalinya ke hadapan publik setelah menghentikan aktivitasnya selama satu tahun lima bulan.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (3/9), Aktor asal Korea Selatan tersebut tampil sebagai bintang tamu dalam perayaan ulang tahun Stasiun televisi Indonesia yang digelar di Jakarta pada 23 Agustus 2026.
Penampilan tersebut menjadi salah satu momen penting bagi Kim Soo Hyun untuk kembali menyapa publik setelah masa hiatus panjangnya.
Dalam wawancara yang dibagikan oleh agensinya, Gold Medalist, Kim Soo Hyun tampil santai sambil membicarakan sejumlah hal, termasuk karakter yang ingin dilihat penggemar untuk diperankannya.
Kim juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Bali dan berinteraksi dengan penggemar melalui berbagai pertanyaan ringan.
Meski tampak lebih kurus dibandingkan penampilannya sebelum hiatus, Kim Soo Hyun tetap menunjukkan senyum sepanjang sesi wawancara.
Kim Soo Hyun kini perlahan kembali melanjutkan aktivitas profesionalnya setelah sempat menghadapi berbagai kontroversi dan persoalan hukum yang membuatnya menghentikan kegiatan pada Maret tahun lalu.
Aktor tersebut telah kembali tampil dalam iklan pada Juli dan dijadwalkan menggelar acara temu penggemar di Filipina pada Oktober mendatang.
Selain itu, Kim Soo Hyun juga dijadwalkan tampil sebagai presenter dalam ajang The Fact Music Awards 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Busan Asiad pada 19 September.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Prediksi Skor Udinese vs Venezia di Coppa Italia: Sang Zebra Kecil Berpeluang Menang di Friuli!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Kasus Penipuan Rp 3,5 Miliar Dihentikan Usai Ruben Onsu Berdamai dengan Pelapor
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi
Obligasi Danantara: Dana Murah Pembangunan yang Rentan TPPU?
35 Santri Keracunan MBG Masih Dirawat di RS Siti Hajar Sidoarjo
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Prediksi Sassuolo vs Frosinone di Coppa Italia 2026/2027: Jay Idzes Cs Menang Susah Payah