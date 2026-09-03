Kim Soo Hyun Ungkap Perasaannya saat Kembali Beraktivitas Setelah Hiatus

JawaPos.com – Kim Soo Hyun merenungkan kembalinya ke hadapan publik setelah menghentikan aktivitasnya selama satu tahun lima bulan.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Kamis (3/9), Aktor asal Korea Selatan tersebut tampil sebagai bintang tamu dalam perayaan ulang tahun Stasiun televisi Indonesia yang digelar di Jakarta pada 23 Agustus 2026.

Penampilan tersebut menjadi salah satu momen penting bagi Kim Soo Hyun untuk kembali menyapa publik setelah masa hiatus panjangnya.

Dalam wawancara yang dibagikan oleh agensinya, Gold Medalist, Kim Soo Hyun tampil santai sambil membicarakan sejumlah hal, termasuk karakter yang ingin dilihat penggemar untuk diperankannya.

Kim juga mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Bali dan berinteraksi dengan penggemar melalui berbagai pertanyaan ringan.

Meski tampak lebih kurus dibandingkan penampilannya sebelum hiatus, Kim Soo Hyun tetap menunjukkan senyum sepanjang sesi wawancara.

Kim Soo Hyun kini perlahan kembali melanjutkan aktivitas profesionalnya setelah sempat menghadapi berbagai kontroversi dan persoalan hukum yang membuatnya menghentikan kegiatan pada Maret tahun lalu.

Aktor tersebut telah kembali tampil dalam iklan pada Juli dan dijadwalkan menggelar acara temu penggemar di Filipina pada Oktober mendatang.