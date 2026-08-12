Kim Soo Hyun Dikonfirmasi Akan Tampil Perdana di Indonesia Setelah Hiatus

JawaPos.com – Kim Soo Hyun akan melakukan penampilan publik resmi pertamanya di Indonesia setelah menyelesaikan agenda yang telah dijadwalkan di Filipina.

Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (12/8), Aktor asal Korea Selatan tersebut dijadwalkan hadir sebagai bintang tamu spesial dalam acara perayaan ulang tahun ke-37 sebuah jaringan televisi Indonesia di Jakarta pada 23 Agustus.

Kehadiran tersebut menjadi bagian penting dari upayanya kembali menjalankan aktivitas publik setelah sempat menghentikan kegiatan di dunia hiburan.

Kim Soo Hyun sebelumnya telah mengumumkan rencana menghadiri acara temu penggemar bertajuk ‘OUR FOREVER WITH YOU’ di Filipina pada 2 Oktober.

Acara yang diperkirakan dihadiri sekitar 20.000 penggemar itu menjadi salah satu agenda luar negeri besar yang telah dikonfirmasi dalam rangkaian aktivitas comeback-nya.

Popularitas Kim Soo Hyun di Filipina juga masih terlihat dari produk kolaborasinya dengan salah satu merek gaya hidup setempat yang dilaporkan terjual habis.

Penampilan Kim Soo Hyun di Indonesia menjadi perhatian setelah kepolisian menghentikan penyelidikan terhadap tuduhan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak tanpa meneruskan kasus tersebut ke tahap penuntutan pada 29 Juli.