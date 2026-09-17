Shin Min Ah Diam-diam Konsisten Berdonasi Lebih dari Rp 46 Miliar Selama 15 Tahun

Shin Min Ah (Kbizoom)
JawaPos.com – Aktris Korea Selatan, Shin Min Ah, dilaporkan telah menyumbangkan lebih dari KRW 4 miliar atau sekitar Rp46,8 miliar selama 15 tahun terakhir secara diam-diam.
Dilansir dari laman Kbizoom pada Rabu (16/9), Donasi tersebut digunakan untuk membantu biaya pengobatan anak-anak dengan penyakit langka dan tidak dapat disembuhkan, korban luka bakar, serta anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
Shin Min Ah juga disebut turut memberikan dukungan terhadap berbagai upaya penanggulangan bencana nasional.
Kegiatan amal Shin Min Ah kembali menjadi perhatian setelah sebuah unggahan di komunitas daring mengungkap adanya sumbangan rutin yang telah diberikan sejak 2009.
Menurut keterangan yang dikutip dalam unggahan tersebut, aktris itu meminta identitasnya tidak diungkapkan dan mengarahkan dana untuk membantu biaya pengobatan pasien luka bakar serta menyediakan dukungan bagi ruang belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Dedikasinya dalam kegiatan sosial juga mendapat pengakuan pada 2019 ketika Shin Min Ah menerima Penghargaan Presiden pada Hari Keuangan.
Shin Min Ah dikenal luas melalui berbagai drama dan film sejak memulai karier akting profesional pada 2001, termasuk My Girlfriend Is a Gumiho, Hometown Cha-Cha-Cha, Our Blues, dan No Gain No Love.
Suaminya, aktor Kim Woo Bin, juga diketahui aktif dalam berbagai kegiatan amal untuk membantu kelompok yang membutuhkan.
Keduanya kemudian dikenal sebagai pasangan selebritas yang secara konsisten berkontribusi dalam kegiatan sosial dan memberikan dukungan kepada masyarakat.
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Jawa Pos
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