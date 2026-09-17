The Remarried Empress Tampilkan Shin Min Ah dan 3 Karakter yang Terjebak Konflik Cinta dan Kekuasaan

JawaPos.com – Serial fantasi romantis Disney+ mendatang, The Remarried Empress, merilis poster dan teaser terbaru yang menampilkan Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young dalam situasi penuh konflik.

Dilansir dari laman Soompi pada Kamis (17/9), Drama yang diadaptasi dari novel web populer berjudul sama tersebut mengisahkan Navier, permaisuri Kekaisaran Timur, yang menghadapi masalah rumah tangga setelah suaminya, Kaisar Sovieshu, menjalin hubungan dengan Rashta.

Kehadiran Heinrey, pangeran dari Kekaisaran Barat, kemudian mengubah hubungan keempat tokoh tersebut dan membawa mereka ke dalam persoalan cinta, perceraian, serta kekuasaan.

Poster utama memperlihatkan Navier bersama Heinrey, sementara Sovieshu berdiri di sisi Rashta dengan singgasana sebagai latar belakang yang menggambarkan hubungan rumit mereka.

Teaser memperlihatkan hubungan Navier dan Sovieshu mulai terguncang setelah Rashta hadir, kemudian Heinrey muncul di sisi Navier ketika hubungan keluarga kekaisaran semakin memanas.

Situasi mencapai titik penting ketika Sovieshu menyatakan keinginannya menceraikan Navier, tetapi sang permaisuri justru menerima keputusan tersebut dan mengajukan permohonan untuk menikah kembali dengan Heinrey.

Kisah tersebut memperlihatkan perubahan hubungan keempat tokoh ketika perceraian dan pernikahan kembali mulai mengubah posisi mereka di lingkungan kekaisaran.