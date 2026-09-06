D.O. Kaget Lee Kwang Soo Lebih Sering Bertemu Shin Min Ah, Ada Apa? 

D.O EXO (x @allkpop)

JawaPos.com – D.O. EXO memperlihatkan sisi humorisnya saat membicarakan sahabat dekatnya, Kim Woo Bin, dan Shin Min Ah.

Dalam sebuah percakapan santai, D.O. justru bercanda merasa sedikit kecewa setelah mengetahui bahwa Lee Kwang Soo ternyata lebih sering bertemu Shin Min Ah dibandingkan dirinya.

Momen tersebut terjadi ketika D.O. menjadi bintang tamu di Fullmoon yang diunggah pada 4 September 2026. Saat sedang berkendara bersama produser Na Young Suk, D.O. melihat sebuah billboard yang menampilkan Kim Woo Bin dan langsung berseru antusias.

Ia kemudian mengaku masih merasa aneh melihat sahabatnya tersebut telah menikah karena mereka sudah saling mengenal sejak masih muda.

Ketika Na Young Suk menanyakan apakah D.O. sudah sering bertemu Shin Min Ah, jawaban sang aktor ternyata cukup mengejutkan. D.O. mengatakan bahwa dirinya hanya pernah melihat Shin Min Ah sekali secara tidak sengaja di bandara.

Na Young Suk kemudian menggoda bahwa Kim Woo Bin mungkin merasa sedikit sungkan kepadanya. D.O. pun membalas dengan nada bercanda seolah tidak percaya.

Situasi semakin lucu ketika D.O. menyadari bahwa Lee Kwang Soo justru disebut lebih sering bertemu Shin Min Ah. “Kwang Soo hyung sudah sering melihatnya,” ujar D.O. sambil mengaku kini penasaran dan berniat menanyakan hal tersebut kepada Lee Kwang Soo.

Allkpop melaporkan bahwa percakapan tersebut menjadi salah satu momen kocak dalam video karena memperlihatkan kedekatan D.O. dengan Kim Woo Bin sekaligus persahabatan mereka dengan Lee Kwang Soo.

D.O. sendiri mengatakan bahwa ia sempat bertemu Shin Min Ah saat pernikahan pasangan tersebut. Sementara itu, Lee Kwang Soo memang dikenal sebagai salah satu sahabat dekat Kim Woo Bin dan bahkan menjadi pembawa acara dalam pernikahan Kim Woo Bin dan Shin Min Ah pada Desember 2025. Hubungan pertemanan mereka membuat candaan D.O. terasa semakin menghibur.

Interaksi tersebut pun memperlihatkan sisi persahabatan para aktor Korea yang jarang terlihat di layar drama. Alih-alih menunjukkan kecanggungan, D.O. justru menjadikan fakta bahwa dirinya jarang bertemu Shin Min Ah sebagai bahan lelucon.