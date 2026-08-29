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Leni Setya Wati
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15.03 WIB

'The Remarried Empress' Jadi Sorotan BIFF 2026, Shin Min Ah dan Ju Ji Hoon Bintangi Drama

shin min ah (dispatch) - Image

shin min ah (dispatch)

JawaPos.com – Busan International Film Festival (BIFF) ke-31 kembali memperluas pertemuannya dengan penonton melalui program “On Screen”.

Pada 25 Agustus, panitia mengumumkan tiga karya yang akan ditampilkan dalam program tersebut, yakni “The Remarried Empress”, “Honey Part-time Job”, dan “Blue Road”.

Ketiganya akan mendapatkan kesempatan diputar di layar lebar sebelum resmi hadir untuk publik melalui platform atau saluran masing-masing.

“On Screen” merupakan program yang menghadirkan drama-drama terbaru yang paling dinantikan sekaligus memperluas pengalaman sinema ke dalam dunia serial.

Melalui program ini, penonton dapat menyaksikan sejumlah bagian karya tersebut di bioskop dan merasakan pengalaman visual yang berbeda sebelum penayangan resminya.

Tahun ini, “The Remarried Empress” menjadi salah satu judul yang paling menarik perhatian.

Diadaptasi dari web novel dan webtoon populer dengan judul yang sama, “The Remarried Empress” menghadirkan jajaran pemeran utama bertabur bintang. 

Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young dipercaya menghidupkan karakter-karakter penting dalam kisah tersebut.

Kehadiran drama ini di BIFF menjadi kesempatan menarik bagi penggemar untuk mendapatkan gambaran awal mengenai proyek yang telah lama dinantikan.

Netflix turut meramaikan program “On Screen” melalui “Honey Part-time Job” dan “Blue Road”.

Editor: Hanny Suwindari
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